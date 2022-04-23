俄羅斯：薩爾馬特飛彈秋天前部署 可攜核武射程達美國

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俄羅斯23日表示，預定於秋天之前部署先前成功試射、可攜核武的「薩爾馬特」洲際彈道飛彈。（圖取自facebook.com/mod.mil.rus）

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（中央社倫敦23日綜合外電報導）俄羅斯今天表示，預定於秋天之前部署先前成功試射、可攜核武的「薩爾馬特」（Sarmat）洲際彈道飛彈。薩爾馬特的射程足以對美國進行核打擊。

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）提出的目標相當雄心勃勃，因為俄國在20日才剛回報首次試射成功。西方軍事專家指出，在部署前將需要多次試射。

薩爾馬特飛彈可以攜帶10枚甚至更多的核彈頭與誘餌彈，射程足以打擊數千英里以外的美國或歐洲目標。

由於資金與技術問題而延宕多年後，俄羅斯終於在本週成功試射薩爾馬特飛彈，但展現軍事實力之際，俄國入侵烏克蘭的戰爭，已讓俄國與美國及其盟友的緊張情勢攀升至1962年古巴飛彈危機以來最高峰。

羅戈辛接受俄羅斯國營電視台訪問時表示，飛彈將部署在西伯利亞克拉斯諾雅斯克（Krasnoyarsk）地區的部隊，這裡位於首都莫斯科東方3000公里處。

他還說，薩爾馬特飛彈即將取代蘇聯時期的「長官」式（Voyevoda）飛彈，並部署在同一場址、同一發射井，並稱這麼做能節省「龐大資源與時間」。

羅戈辛指出，試射「超級武器」薩爾馬特飛彈具有歷史意義，將能在未來30至40年保衛俄國下一代，以及下下一代的安全。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）在試射成功後表示：「這項武器將強化我們武裝部隊的作戰潛力，可靠地確保俄國安全免於外部威脅，並使那些咄咄逼人發言、試圖威脅我們國家的人士三思而後行。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）上月表示，曾一度以為不可能發生的核武衝突前景，現在又回到可能發生的範圍內。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1110423