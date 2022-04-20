俄國下達最後通牒到期 烏軍堅守馬立波誓死不降

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圖為馬立波建築被俄軍轟炸後的景象。（圖取自facebook.com/StratcomCentreUA）

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（中央社基輔20日綜合外電報導）俄羅斯軍隊在烏克蘭東部發動攻勢，東北大城哈爾科夫受到砲擊，俄軍也持續圍攻東南部港市馬立波，但俄國下達的通牒時間20日下午到期，馬立波烏方守軍沒有出現大規模投降跡象。

●俄國最後通牒到期 烏軍堅守馬立波

俄國最新一次對堅守馬立波（Mariupol）的烏國作戰人員下達最後通牒時間是在20日下午2時（格林威治標準時間20日11時）截止，但俄國支持的分離主義分子於這個時間點前不久說，僅有5人投降。

基輔當局表示，在馬立波的廢墟中，俄軍正使用碉堡剋星炸彈攻擊烏國守軍的最後一個重要據點亞速鋼鐵廠（Azovstal）。

烏克蘭政府誓言，馬立波守軍永遠不會投降，且烏國參謀總部指出，亞速鋼鐵廠的戰鬥仍持續中。

烏克蘭也宣布，計畫20日派出90輛巴士由馬立波撤離6000平民，且宣稱已跟俄國就建立人道走廊一事達成初步協議。馬立波市長波成柯（Vadym Boichenko）也敦促當地居民撤離。

圖為馬立波文化宮被俄軍摧毀。（圖取自facebook.com/mariupolrada.gov.ua）

烏克蘭已跟俄羅斯達成初步協議，20日建立從馬立波至札波羅熱的人道走廊路線，讓俄國軍隊包圍的馬立波市婦女、兒童和長者得以撤離。（中央社製圖）

●哈爾科夫再遭俄軍砲擊 造成7死14傷

烏克蘭地方當局表示，第2大城哈爾科夫（Kharkiv）19日再遭俄軍砲擊，有7人喪生，包括3名在拆解未爆彈時殉職的人員。

哈爾科夫市長泰芮可夫（Igor Terekhov）19日晚間表示，3名人員在試著拆解未爆彈時身亡。

哈爾科夫檢方辦公室也指出，19日有4人遭俄軍火箭炸死，14人受傷。

●俄侵略邁入第8週 聯合國：500多萬人逃離烏克蘭

聯合國20日的數據顯示，自俄國入侵烏克蘭以來，已經有500多萬人逃離烏國，這是歐洲自第二次世界大戰以來發展最快的難民危機。

聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）表示，自俄國2月24日入侵烏克蘭以來，已有503萬4439名烏克蘭人離開烏國，較19日增加了5萬3850人。

●IAEA：烏克蘭當局與車諾比核電廠恢復聯繫

國際原子能總署（IAEA）表示，烏克蘭19日通知，在俄軍撤離車諾比核電廠（Chernobyl）後，烏國核能監管機關已與這座核電廠恢復直接聯繫。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）說，此一發展是「很好的消息」，他本月稍晚會率領專家團隊前往車諾比進行一系列評估。

國際原子能總署指出，俄軍於2月24日開始攻擊烏克蘭，很快就占領了車諾比核電廠，後來於3月31日撤離。

●俄軍持續進逼 各國提供更多軍援給烏克蘭

美國國防部19日表示，烏克蘭軍方已收到額外飛機與維修零件，以讓受損的飛機再度飛上天空。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）沒有提供供應飛機的國家資訊，但承認有新的轉交行動，並說與兩週前相比，烏克蘭有更多可用的戰機。

美國白宮也指出，美國總統拜登19日與盟邦領袖舉行視訊會議，討論俄軍入侵烏克蘭情勢的最新發展以及對俄國施加進一步經濟制裁，並矢言提供烏克蘭更多武器和援助。

數名知情人士19日透露，預料美國總統拜登近日將再宣布一項對烏克蘭的軍援計畫，規模大概相當於上週公布的8億美元方案。

若美國可能於本週宣布的新計畫規模一如預期，自俄國2月24日開始入侵烏克蘭以來，美國軍援烏克蘭的金額將突破30億美元。

另外，挪威政府20日指出，已經提供烏克蘭約100枚法國製西北風（Mistral）防空飛彈。

捷克國防部19日也說，在基輔當局提出要求後，捷克企業將協助修繕在戰爭中受損的烏克蘭戰車和裝甲車。

●日本撤俄最惠國待遇完成修法 實施至2023年3月

日本因俄軍入侵烏克蘭而對俄國進行制裁，其中包括取消給予俄方貿易優惠措施的「最惠國待遇」，日本國會參議院20日通過法律修正案，完成相關程序，將實施至2023年3月底。

日本參議院通過修正關稅暫訂措施法修正案，內容包括取消俄羅斯的最惠國待遇，從俄國進口到日本的漁產等產品關稅將恢復實施最惠國待遇之前的稅率。

日本先前宣布驅逐俄國8名駐日外交官，這項措施也在20日執行，遭驅逐8人傳出皆負責情蒐工作。

另外，加拿大也對俄國實施新一輪制裁，新的14人制裁名單中有蒲亭的2名成年女兒，還有蒲亭的「親密夥伴」和一些俄國寡頭和他們的家庭成員。

●報復外交制裁 俄國驅逐31名歐洲外交官

俄國19日宣布，驅逐3個歐洲國家的31名外交官，這是俄國入侵烏克蘭引發歐洲國家驅逐俄羅斯外交官後，莫斯科當局採取的報復作法。

俄國外交部宣布15名荷蘭外交官為「不受歡迎人物」，並給他們兩週時間離開。

俄國也給部分比利時大使館人員兩週時間離開，還要求4名奧地利外交官在24日前離開。

●UN秘書長、俄大亨譴責俄國 籲停止戰火

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）19日譴責俄國在烏克蘭東部發動新攻勢，呼籲停火4天，紀念東正教聖週（Orthodox Holy Week）。

古特瑞斯呼籲從聖週四（21日）到4月24日復活節（Easter Sunday），進行「人道暫停」（humanitarian pause）。

俄國知名度最高的企業家之一丁科夫（Oleg Tinkov）19日也譴責俄國在烏克蘭進行「屠殺」，並敦促西方國家協助結束「這場瘋狂的戰爭」。（編輯：陳彥鈞/核稿：林治平）1110420