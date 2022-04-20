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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭1/285

受侵烏戰事波及 傳溫網禁俄羅斯和白俄選手參賽

2022/4/20 16:53
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（中央社倫敦20日綜合外電報導）體育新聞網站Sportico今天報導，由於俄羅斯入侵烏克蘭，俄國選手將不得參加今年的溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）。

路透社報導，主辦溫網的全英草地網球俱樂部（All England Lawn Tennis Club）本月稍早表示，正在與英國政府討論關於讓俄羅斯與白俄羅斯選手參賽的議題。

全英草地網球俱樂部表示，計畫在報名截止日期前，於5月中公布是否讓俄國與白俄選手參賽的決定。溫網將在6月27日到7月10日登場。

紐約時報報導，溫網主辦單位將宣布禁止俄國和白俄選手參加今年的錦標賽，由於俄國入侵烏克蘭，以及白俄支持莫斯科的侵略行動。

報導中表示，這項禁令已獲一名因未被授權發表談話而要求匿名的國際網壇高級官員證實。一旦如此，溫網將成為全球第一個禁止俄國和白俄選手參賽的網球賽事。

如果俄國選手遭禁賽，男網世界排名第2的梅迪維夫（Daniil Medvedev）與排名第8的盧布列夫（Andrey Rublev）將不得與男子籤表其他選手比賽。帕芙尤申科娃（Daniil Medvedev）則在女網排名第15名。

莫斯科揮軍入侵烏克蘭後，網球管理機構禁止俄羅斯與白俄羅斯國際團隊比賽，但個別選手獲准可參加巡迴賽，但不得以他們所屬國家或國旗的名義參賽。（譯者：張曉雯/核稿：劉淑琴）1110420

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