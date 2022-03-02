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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭61/300

侵烏克蘭代價沉重 俄羅斯滑冰田徑選手遭禁賽

2022/3/2 09:33（3/2 13:27 更新）
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俄羅斯入侵烏克蘭，遭禁賽的體育項目越來越多，包括滑冰和田徑等重大賽事。圖為俄羅斯15歲花滑天才瓦莉娃在冬奧出賽。（圖取自twitter.com/Olympics）
俄羅斯入侵烏克蘭，遭禁賽的體育項目越來越多，包括滑冰和田徑等重大賽事。圖為俄羅斯15歲花滑天才瓦莉娃在冬奧出賽。（圖取自twitter.com/Olympics）
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（中央社巴黎1日綜合外電報導）俄羅斯今天持續因為入侵烏克蘭一事在體育方面付出沉重代價，遭到禁賽的體育項目如滾雪球般愈來愈多，其中最痛苦的打擊可能來自滑冰和田徑。

法新社報導，俄羅斯和白俄羅斯網球選手依然能在WTA、ATP和大滿貫賽上出賽，但他們的隊伍被暫停參加台維斯盃（Davis Cup）和金恩夫人盃（Billie Jean King Cup）賽事。

俄羅斯向來是花式滑冰強國，今年在北京冬季奧運上奪下6金，包括2面花滑金牌，如今他們的滑冰選手也被禁止參與所有賽事。

這使得俄羅斯選手無法參加3月在法國蒙貝列（Montpellier）舉行的世界花式滑冰錦標賽。

俄國與白俄田徑運動員今天晚間被禁止參加今年的世界田徑錦標賽室內賽與室外賽。

根據英國「鏡報」（The Mirror）報導，世界田徑總會（World Athletics）主席柯伊（Sebastian Coe）表示：「任何認識我的人都明白，因為政府的行為而制裁運動員是不合常理的，但體壇必須站出來。」

白俄羅斯因為充當俄國部隊攻擊鄰國烏克蘭的發射台而招致國際譴責，因此白俄運動員同樣遭到懲罰。

滑冰和田徑遭禁，對俄羅斯來說堪稱重大打擊，在總統蒲亭（Vladimir Putin）執政下的俄國曾利用體育作為塑造國內外形象的強大力量。

蒲亭擔任總統期間，俄國曾於2014年在索契（Sochi）舉行冬季奧運，也曾於2018年主辦過世界盃足球賽。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110302

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