五角大廈：烏克蘭軍方收到更多飛機與維修零件

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國國防部今天表示，烏克蘭軍方已收到額外飛機與維修零件，以讓受損的飛機再度飛入天空。

路透社報導，烏克蘭打破盟國與軍事專家的預期，自俄羅斯揮軍入侵近兩個月後，不僅讓空軍持續運作，實際上還能維修飛機，現在看來還將增加飛機數量。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）沒有提供供應飛機的國家資訊，但承認有新的轉交行動，並說與兩週前相比，烏克蘭有更多能操作的戰機。

柯比在新聞稿中說：「他們已收到額外的飛機與飛機零件，可協助他們讓更多飛機飛入空中。」此外，他沒有進一步說明。

柯比表示，華府沒有提供任何飛機給基輔。

他說：「我們的確協助轉運了一些可滿足他們飛機需求的額外備用零件，但我們沒有運送整架飛機。」

不過，這種狀況不久後可能改變。美國已宣布打算把原本將運至阿富汗的俄製直升機運往烏克蘭。

俄羅斯入侵烏克蘭50多天，雙方仍在爭奪制空權，部分是因為烏克蘭有機隊與防空系統，包括美國與其盟國提供的可攜式防空飛彈與肩射地對空飛彈。

與俄羅斯獲得制空權的情況相比，這讓烏克蘭能更有效率地執行地面行動，且可抵禦空中入侵。

法新社報導，基輔當局已要求西方夥伴提供烏軍飛行員知道怎麼操作的米格-29戰機（Mig-29），有少數幾個東歐國家有這型飛機。

3月初，有關國家曾討論過可能自波蘭轉運這型飛機，但美國後來對這個計畫潑冷水，擔憂俄羅斯會認為這等同是北大西洋公約組織（NATO）直接捲入衝突。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1110420