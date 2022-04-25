病因不明嚴重急性兒童肝炎 日本出現疑似首例

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（中央社記者楊明珠東京25日專電）英國、美國等今年1月以來陸續傳出病因不明的嚴重急性兒童肝炎病例，日本厚生勞動省今天表示，日本境內首度出現一起疑似症狀的病例。

日本共同社報導，厚勞省（相當於衛生福利部）表示，日本境內有一名患者疑似罹患病因不明嚴重急性兒童肝炎。

兒童的年齡是指16歲以下，厚勞省並未透露這名患者的年齡、住址、性別等資訊。

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急性肝炎大致上分為5個種類，病因不明的急性肝炎不屬於這5種。世界衛生組織（WHO）要求，各國如果發現非罹患A到E型肝炎、年紀在16歲以下的急性肝炎病例，可能是罹患病因不明急性兒童肝炎，希望通報WHO。

世衛組織的報告顯示，截至本月21日，歐美等12國至少已通報病因不明急性兒童肝炎169例，其中一人死亡。169例當中74例檢查出會引起夏季感冒、結膜炎等呼吸道疾病的腺病毒（adenovirus）。患者的症狀除了黃疸或肝酵素指數異常，有部分患者出現腹痛、下痢、嘔吐等症狀。（編輯：馮昭）1110425