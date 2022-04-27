中國海軍測量艦駛入日本領海 自衛隊護衛艦出動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

防衛省表示，26日晚間確認有一艘中國海軍測量艦航行在口永良部島西側的鄰接區水域，約在深夜11時許侵入日本領海。（圖取自twitter.com/ModJapan_jp）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京27日綜合外電報導）日本防衛省表示，中國海軍一艘測量艦昨天深夜侵入鹿兒島口永良部島與屋久島周邊的日本領海，自衛隊護衛艦「大波」與海保船在場監視，測量艦約3個多小時後駛出日本領海。

日本放送協會（NHK）報導指出，這是第5度證實有中國海軍艦艇侵入日本領海，上次是在去年11月。

防衛省表示，昨天晚間8時30分左右，確認有一艘中國海軍測量艦航行在口永良部島西側的鄰接區水域，約在深夜11時許侵入日本領海。

海上自衛隊護衛艦「大波」與海上保安廳巡邏船在場警戒監視與收集情報，測量艦約在3小時後的今天凌晨2時10分左右從屋久島南方駛出領海，朝東南方向前進。

防衛省說，已透過外交途徑向中國表達疑慮，另將持續警戒與監視，同時分析中國海軍本次航行目的。（譯者：顧荃/編輯：曾依璇）1110427