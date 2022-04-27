更多編輯台推薦新聞：
圖輯／合歡山杜鵑花季交通攻略 新手也能爬的百岳美景看這裡
生活

圖輯／合歡山杜鵑花季交通攻略 新手也能爬的百岳美景看這裡

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出
文化

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂
生活

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂

防疫整理包》3+4居家隔離實施 快篩實名制5月初上路

防疫整理包》3+4居家隔離實施 快篩實名制5月初上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

中國海軍測量艦駛入日本領海 自衛隊護衛艦出動

2022/4/27 10:45（4/27 11:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
防衛省表示，26日晚間確認有一艘中國海軍測量艦航行在口永良部島西側的鄰接區水域，約在深夜11時許侵入日本領海。（圖取自twitter.com/ModJapan_jp）
防衛省表示，26日晚間確認有一艘中國海軍測量艦航行在口永良部島西側的鄰接區水域，約在深夜11時許侵入日本領海。（圖取自twitter.com/ModJapan_jp）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京27日綜合外電報導）日本防衛省表示，中國海軍一艘測量艦昨天深夜侵入鹿兒島口永良部島與屋久島周邊的日本領海，自衛隊護衛艦「大波」與海保船在場監視，測量艦約3個多小時後駛出日本領海。

日本放送協會（NHK）報導指出，這是第5度證實有中國海軍艦艇侵入日本領海，上次是在去年11月。

防衛省表示，昨天晚間8時30分左右，確認有一艘中國海軍測量艦航行在口永良部島西側的鄰接區水域，約在深夜11時許侵入日本領海。

海上自衛隊護衛艦「大波」與海上保安廳巡邏船在場警戒監視與收集情報，測量艦約在3小時後的今天凌晨2時10分左右從屋久島南方駛出領海，朝東南方向前進。

防衛省說，已透過外交途徑向中國表達疑慮，另將持續警戒與監視，同時分析中國海軍本次航行目的。（譯者：顧荃/編輯：曾依璇）1110427

延伸閱讀
中俄軍艦現蹤日本周邊海域 日防衛省加強警戒日戰機2021緊急升空1004次創次高 因應中國最多日媒：憂台灣情勢 沖繩將成「自衛隊之島」中國運-9機現沖繩南方太平洋上空 日機緊急升空因應中國壓力 安倍籲增日本防衛經費至占GDP逾2%日本強化電磁波作戰 陸上自衛隊成立電子作戰隊
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載