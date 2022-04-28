COVID-19全球最新情報 4/28

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為兼顧防疫、經濟及社會運作，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，自27日起取消簡訊實聯制。圖為旅客27日午後在台北車站進站前掃描實聯制QR Code。（中央社檔案照片）

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（中央社台北28日電）台灣COVID-19確診突破8000例，再創新高。美國疾病管制暨預防中心最新抗體調查顯示，今年2月前美國已近6成人口感染過COVID-19。此外，泰國公衛部評估疫情平穩，擬再放寬入境規定。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間28日上午7時，全球至少622萬7730人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少5億1149萬9104人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心宣布，27日新增8822例本土病例，再創台灣疫情以來新高，另新增2例死亡個案、2例重症及14例中症。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，即日起取消實聯制；現行戴口罩防疫措施維持至5月31日，運動、拍照、外出時有飲食需求得免戴口罩，但唱歌仍維持須戴口罩。

指揮中心並公布，家用快篩試劑販售實名制27日上路，每人可憑健保卡或居留證到健保特約藥局或偏鄉衛生所購買一盒5入，共新台幣500元，可以代購，並比照口罩實名制以身分證字號尾數單雙號分流。

（指揮中心提供）

● 中國

據中國官方27日發布COVID-19疫情通報，新增病例1萬4298例（含確診與無症狀感染者），新增本土病例1萬4222例。首都北京以往新增病例多維持在個位數，但已連4天通報達兩位數。

據中國國家衛生健康委員會官網上午公布，26日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19確診1824例，其中本土1818例，以上海1606例最多，其次是江西省56例，北京通報新增31例本土確診；境外移入6例。

新增無症狀感染者1萬2474例，其中本土為1萬2404例，同樣以上海達1萬1956例最多，其次遼寧省102例，北京則有3例；境外移入70例。

北京市從22日至今，累計COVID-19感染者已破百，達138例，並較前一天新增46例，創本波單日新高。高風險、中風險地區增至5個及16個。而官方推動的核酸檢測已遍及全市90%人口。

吉林省長春市官方宣布，28日零時起逐步解除COVID-19疫情全市社會管控，有序恢復正常的生產生活秩序，這距離其疫情「社會面清零」已有14天，且僅放寬「防範區」內的管制。

北京爆發疫情，引起民眾囤貨搶購潮，搶購的除了柴米油鹽與藥品外，冷凍櫃與冰箱也成為熱銷產品，甚至有平台1天賣出1個月的銷量。

● 香港

香港27日新增430例確診，較26日的347例輕微增加。香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上表示，難以憑單日確診數字，斷定疫情是否反彈，近日香港放寬社交距離措施，學校恢復面授課堂，辦公地方取消在家工作安排，都增加社區人流，當局會繼續監察情況。

● 日本

日本境內疫情延燒，儘管東京都與大阪府等都會區疫情27日持續趨緩，但沖繩縣每10萬人口新增染疫數仍居日本各地之冠。

日本放送協會（NHK）報導，東京都27日新增6052例確診病例，較上週三減少700多例，連續16天低於上週同日。截至27日為止的7天平均單日新增5239例，是前一週平均的85%。

大阪府27日新增3696例確診病例，較上週三減少200多例，至今累計病例數88萬8375例，包括4934例死亡病例。

日本厚生勞動省27日決定施打第4劑COVID-19疫苗的政策方針，部分地區將從5月起開打，對象限60歲以上長者或18歲以上具慢性病等基礎疾病的患者。

● 泰國

5月1日起完整接種疫苗旅客赴泰不管登機前或落地後都不必再進行核酸檢測，不過旅客仍要先申請Thailand Pass才能入境。公衛官員表示若未來2週疫情平穩，將提案取消Thailand Pass。

為了吸引外國遊客赴泰旅遊，泰國去年11月開始實施旅客入境免隔離的Test and Go計畫，並隨著疫情趨緩而不斷放寬規定。

● 越南

越南衛生部長阮清龍（Nguyen Thanh Long）表示，越南的生活正在恢復正常，做為疫調使用的健康申報將取消。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，阮清龍26日在一場會議上表示：「越南不再採取COVID-19的疫調措施，且正在恢復正常生活，因此不再實施國內健康申報。」

他說，越南衛生部預防醫學局很快就會提供取消健康申報的具體指導。

※ 大洋洲

● 紐西蘭

紐西蘭法院判決，紐國政府實施的COVID-19邊界防疫管制違法。法官主張，這個制度剝奪了公民返回家園的法定權利。

法新社報導，在長達140頁的判決書中，法官馬倫（Jillian Mallon）指出，這種控制下的隔離和檢疫過程使個人情況無法得到充分和優先考量。

法官判決，這個制度本身是防疫策略的關鍵部分，但因未能考慮到大家的具體需求，而致政府的行為「非法且不合理，違反載明每位紐西蘭公民都有權入境紐西蘭的權利法案」。

※ 歐洲

● 芬蘭

芬蘭現年73歲的總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）本月稍早確診COVID-19，27日又宣布罹患肺炎。不過他表示，健康狀況已有好轉，正準備出院。

尼尼斯托在臉書（Facebook）發文稱：「COVID-19消退後，我又得到肺炎。」

他於19日被診斷出感染COVID-19，本週在醫院住了「幾天」，原訂的挪威訪問行程也因此延期。

※ 美洲

● 美國

美國疾病管制暨預防中心（CDC）26日公布的抗體調查顯示，今年2月前，美國已有58%人口，也就是超過1.9億人感染COVID-19。

這個數字遠高於官方記錄的8000萬例，其中多是未確診感染、無症狀或未通報者。

一份具全國代表性抗體量研究的論文指出，18歲以下民眾有大約7成5感染，感染數在去年冬天Omicron變異株疫情中暴增，尤其是兒童。（編輯：劉淑琴/核稿：林治平）1110428