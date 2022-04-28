更多編輯台推薦新聞：
快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買
生活

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買

台鐵五一專區上線 旅客可從出發地找轉乘資訊
生活

台鐵五一專區上線 旅客可從出發地找轉乘資訊

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂
生活

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂

防疫整理包》簡訊實聯制取消 快篩實名制28日上路

防疫整理包》簡訊實聯制取消 快篩實名制28日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蘇貞昌：輝瑞BNT兒童疫苗採購220萬劑近日簽約
首頁 / 國際
岸田文雄
新聞專題
岸田文雄2/169

岸田文雄4/29起出訪 赴英與東南亞泰越等5國

2022/4/28 11:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京28日綜合外電報導）日本政府發言人、內閣官房長官松野博一今天宣布，首相岸田文雄從4月29日起至5月6日出訪，預定將訪問東南亞的印尼、越南、泰國，以及歐洲的義大利與英國共5國。

日本時事通信社報導，岸田也預定在各出訪國家分別與各國領袖舉行會談。

松野表示，為實現自由開放的印太地區，岸田將致力於與各國加深合作關係；並在烏克蘭情勢、東海與南海、北韓與緬甸等國際議題方面，確認雙方合作因應。

此外，美國白宮稍早宣布美國總統拜登將於5月20日至24日訪問韓國與日本。

每日新聞報導，松野說，拜登此行訪日期間為5月22日至24日，規劃岸田與拜登將在5月23日進行會談。

他說，在俄羅斯入侵烏克蘭、大幅衝擊國際秩序之際，為確保印太與東亞的和平，兩人將確認進一步強化美日同盟與各方面的緊密合作。

松野並宣布，由美國、澳洲、日本、印度組成的「四方安全對話」（Quad），預定5月24日在東京召開面對面的領袖高峰會。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1110428

延伸閱讀
日相岸田文雄擬11月訪美 與拜登談深化美日同盟日相岸田外交初登場 首會拜登關注中國北韓情勢
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀