烏克蘭馬立波撤離平民 巴士因故未抵達接送地點

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（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭東南部港市馬立波的市議會今天表示，準備撤離更多馬立波平民的巴士尚未抵達議定好的接送地點，這跟稍早傳出巴士已經離開馬立波的消息有所矛盾。

路透社報導，馬立波（Mariupol）市議會敦促要撤離的人員留在原地。目前尚不清楚是什麼原因造成巴士延誤。

馬立波市長的幕僚安德瑞尤申科（Petro Andryushchenko）稍早表示，巴士已經離開馬立波，但後來他發布消息證實，計畫好的撤離行動遇到阻礙。

烏克蘭西南部敖德薩州（Odesa）當局指出，一枚俄國火箭今天擊中聶斯特河（Dniester）河口一座具有戰略意義的橋樑。

敖德薩州政府發言人布拉楚克（Serhiy Bratchuk）在通訊軟體Telegram通報上述俄軍空襲的消息，但沒有提供更多細節。

另外，聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）今天指出，從俄國2月24日入侵烏克蘭以來，迄今已有超過550萬人逃離烏克蘭。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1110502