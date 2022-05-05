俄羅斯國防部：已在西部飛地模擬核飛彈攻擊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科4日綜合外電報導）在俄羅斯對烏克蘭軍事行動之際，俄國國防部今天表示，俄軍已在西部飛地加里寧格勒模擬能攜帶核彈的飛彈襲擊。加里寧格勒瀕臨波羅的海，地處立陶宛和波蘭之間。

法新社報導，俄國在親西方的烏克蘭執行軍事行動邁入第70天，數千人喪生，超過1300萬人流離失所，是二次世界大戰以來歐洲最嚴峻的難民危機。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）2月底揮軍攻打烏克蘭後，幾乎不加掩飾地威脅有意部署俄國的戰術核子武器。

加里寧格勒（Kaliningrad）瀕臨波羅的海，位於歐洲聯盟（EU）成員國立陶宛和波蘭之間。俄國國防部透過聲明表示，俄方今天對模擬可攜帶核武的伊斯坎德（Iskander）機動彈道飛彈系統的「電子發射」進行演練。

聲明說，俄軍對模擬飛彈發射器、機場、受保護的基礎設施、軍事裝備和模擬敵軍的指揮所等目標執行單一和多重攻擊。

俄國防部還表示，在執行「電子」發射後，軍方人員執行調動改變部署，以避免遭受「可能的報復攻擊」。

作戰部隊還練習了「在輻射和化學污染情況下的行動」。這場演習有超過100名軍人參與。

蒲亭2月24日揮軍入侵烏克蘭後，隨即宣布核武部隊處於高度戒備狀態。

這位克里姆林宮首領警告，若西方直接介入烏克蘭衝突，會採取「快如閃電」的報復。

觀察人士表示，近幾天來，俄國國家電視台企圖讓大眾更能接受使用核武。

俄國報紙編輯和諾貝爾和平獎得主穆拉托夫（Dmitry Muratov）昨天表示：「兩週來，我們一直聽到電視上說應該打開核彈發射地下掩體。」（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110505