蒲亭核戰指揮專機參與閱兵彩排 馬立波開3天人道走廊

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俄羅斯軍隊5日起將在馬立波開放人道走廊3天，供平民撤離。圖為烏克蘭平民3月26日步行於馬立波街頭。（安納杜魯新聞社）

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（中央社基輔5日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭的核戰指揮專機被目擊參與5月9日勝利日閱兵彩排；俄羅斯軍隊4日展開攻勢，意在奪下圍城馬立波市最後據點的控制權，但從5日起將開放人道走廊3天，供平民撤離。

●俄軍攻馬立波最後據點 亞速鋼鐵廠爆血腥戰鬥

烏克蘭官員表示，俄羅斯軍隊4日展開攻勢，意在奪下圍城馬立波市（Mariupol）最後據點的控制權。守在亞速鋼鐵廠的烏軍指揮官說，廠內官兵與俄軍陷入血腥戰鬥。

馬立波當局表示，約200名平民與烏克蘭戰士仍躲在亞速鋼鐵廠（Azovstal）龐大的地下碉堡內，遭圍繞工廠四周的俄軍不斷轟炸。

烏克蘭亞速軍團（Azov Regiment）指揮官普洛柯潘柯（Denis Prokopenko）說，守在亞速鋼鐵廠內的烏克蘭戰士與俄軍陷入「艱苦且血腥的戰鬥」。

俄羅斯軍方表示，將在5日白天與接下來兩天停止軍事活動，以讓平民撤出。

俄國國防部表示：「俄國武裝部隊會在5月5日、6日、7日上午8時到傍晚6時，開啟亞速鋼鐵廠的人道走廊來撤離平民。」

●蒲亭核戰末日專機 參與二戰勝利日閱兵彩排

有人目擊，在莫斯科紅場5月9日舉行二戰勝利日閱兵之前，被稱為「末日飛機」的俄羅斯總統蒲亭核戰指揮專機在莫斯科郊區低空飛過。

英國「地鐵報」（Metro）報導，這架所謂「空中克里姆林宮」（Flying Kremlin）的伊留申80型（IL-80）飛機據信當時正參與閱兵彩排，為2010年來首次在這項活動中現身。如今時隔12年再度出現，將被視為蒲亭（Vladimir Putin）警告西方國家不要進一步「干涉」烏克蘭戰事的訊號。

一旦發動核武攻擊，蒲亭將在這架蘇聯時期建造的巨型飛機上統治全俄，並向軍隊下達命令。這架飛機可以在空中加油。

●拜登本週和G7領袖會談 考慮加碼對俄制裁

美國總統拜登4日說，本週會和七大工業國集團（G7）其他領袖會談，討論是否針對俄烏戰爭對俄國施加更多制裁。

白宮不願透露拜登何時會和其他G7國家，也就是英國、法國、德國、日本、加拿大、義大利的領袖會談。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）不願點名可能增列至美國制裁名單的權貴姓名，僅表示美國會持續評估選項。

●美聯社建馬立波劇院3D圖 估俄羅斯空襲釀近600死

根據美聯社調查證據，俄羅斯3月16日空襲烏克蘭馬立波戲劇院，造成近600人死亡，是烏克蘭戰爭中已知釀成最多平民死亡的一次攻擊，是市政府估有300人喪命的約兩倍。

美聯社記者根據23名倖存者、救援人員、熟悉頓內茨克州學院戲劇院（Donetsk Academic Regional Drama Theater）內避難處運作狀況消息人士的描述，以及兩套戲劇院平面圖和遇襲前、當天與之後在內部拍攝的照片與影音以及專家回饋，建立戲劇院的3D模型。

16名直接目擊者說，戲劇院擠滿了人，在各個空間與門廳，每3平方公尺約有1人，這些目擊者大多數當時都在戲劇院內。所有人都說，有多達100人待在戲劇院外的野外廚房，在那避難的每個人都喪命。

大多數的目擊者說，當時戲劇院內約有1000人。其中一名目擊者待在戶外，認為外頭只有約幾百人，另有一人估計戲劇院內約有1300人。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110505