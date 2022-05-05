克宮稱西方情報擋不了俄軍 馬立波人道走廊已開

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（中央社莫斯科5日綜合外電報導）俄羅斯克里姆林宮今天表示，當局很清楚西方國家不斷向烏克蘭軍方提供情報，但這無法阻止俄羅斯實現目標。克宮也否認俄軍猛攻馬立波亞速鋼鐵廠的說法，並稱當地人道走廊已開放。

「紐約時報」今天引述美國高階官員說法報導，美方一直在俄烏戰爭中提供有關俄羅斯軍隊的情報給烏克蘭，協助烏軍鎖定並擊斃多名俄國將領。

烏國官員聲稱烏軍已在前線擊斃約12名俄國將領，情報內容還包括近期從美國對俄國在烏東頓巴斯（Donbas）地區作戰的機密計畫評估中蒐集資料，預判俄軍動向。

針對相關報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回應，莫斯科早就知道美國、英國和北大西洋公約組織（NATO）其他成員國會向基輔提供情報，但這不會阻礙俄軍實現目標。

先前一名烏國高階官員稱，俄軍已進入烏國東南部港市馬立波（Mariupol）烏軍最後據點亞速鋼鐵廠（ Azovstal）的範圍內。

培斯科夫重申，總統蒲亭（Vladimir Putin）上月已下達不要對該地區發動攻擊，僅需加以封鎖的命令，並告訴記者：「最高統帥公開下令取消攻擊。並沒有任何攻擊。」（譯者：施施/核稿：陳政一）1110505