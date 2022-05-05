蒲亭核戰末日專機 參與二戰勝利日閱兵彩排

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英國媒體報導，有人目擊被稱為「末日飛機」的伊留申80型（IL-80）飛機參與莫斯科9日舉行的二戰勝利日閱兵彩排。圖為IL-80同型機。（圖取自維基共享資源，作者Kirill Naumenko，CC BY-SA 3.0）

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（中央社莫斯科4日綜合外電報導）有人目擊，在莫斯科紅場5月9日舉行二戰勝利日閱兵之前，被稱為「末日飛機」的俄羅斯總統蒲亭核戰指揮專機在莫斯科郊區低空飛過。

英國「地鐵報」（Metro）報導，這架所謂「空中克里姆林宮」（Flying Kremlin）的伊留申80型（IL-80）飛機據信當時正參與閱兵彩排，為2010年來首次在這項活動中現身。如今時隔12年再度出現，將被視為蒲亭（Vladimir Putin）警告西方國家不要進一步「干涉」烏克蘭戰事的訊號。

一旦發動核武攻擊，蒲亭將在這架蘇聯時期建造的巨型飛機上統治全俄，並向軍隊下達命令。這架飛機可以在空中加油。

這種伊留申80型飛機據信於1985年首次飛行，經過大幅修改後在1987年交付，西方媒體則是在1992年這款飛機執勤後，得知這些情況。

塔斯社（TASS）報導，俄國5月9日將在莫斯科紅場舉行閱兵儀式，慶祝蘇聯在1941年到1945年「偉大的衛國戰爭」（Great Patriotic War）中戰勝納粹德國77週年。屆時空中閱兵部分將有77架固定翼和螺旋翼飛機受閱，代表衛國戰爭結束至今的歲月。

俄國國防部證實，8架米格-29SMT戰鬥機（MiG-29SMT）也將在空中以Z字隊形飛越，以示支持在烏克蘭肆行破壞的俄軍。

俄國國防部長蕭依古（Sergey Shoigu）今天表示，全俄5月9日將有28個城市舉行遊行，參與人員達約6萬5000名，出動飛機460多架。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110505