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日本迎黃金週返國人潮 機場檢疫料大排長龍

2022/5/7 13:11（5/7 13:37 更新）
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圖為4月29日在東京成田機場櫃檯準備辦理報到手續的旅客。（共同社）
圖為4月29日在東京成田機場櫃檯準備辦理報到手續的旅客。（共同社）
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（中央社東京7日綜合外電報導）日本黃金週長假進入尾聲，利用這次假期出國旅遊的日本民眾，這幾天陸續從成田機場返國；由於所有人必須在入境時接受病毒篩檢，可以想見機場等待人潮將相當擁擠。

日本放送協會（NHK）報導，日本今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相對以往有所改善，旅行社時隔兩年重新開賣夏威夷團體旅遊行程，讓選擇出國度假的民眾增加。

根據預估，成田機場今年黃金週約有10萬人出入境，是去年同期約4倍，這兩天將迎接返國高峰。

日本政府目前針對所有入境人員實施抗原快篩等病毒篩檢，可以想見返國班機集中的傍晚等時段，機場會有多擁擠。

檢疫所表示，預估今天入境人數約6000人，是黃金週假期前的1.2倍；8日入境人數約7400人，是假期前1.4倍。

黃金週連假前入境檢疫每人平均要花約3小時，最長也有人花約7小時；這兩天入境檢疫有可能要花更長時間。

昨天從夏威夷返日入境成田機場的40多歲男性上班族說，3年沒去夏威夷了，享受了一個打高爾夫球及悠閒度過的假期。

跟男友到夏威夷旅遊的30多歲女性說，跟男友一起跳傘、到當地山區觀光等，度過愉快的假期，且男友也向她求婚，留下最美好的回憶。

不過，由於日圓貶值，60多歲的女性說，雖然這次能去最愛的夏威夷度假很棒，但受到日圓貶值影響，只能放棄入手想買的東西。

另一名從印尼返日的50多歲男性說，在當地衝浪很愉快，但日圓貶值讓他這次旅費從10萬日圓（約新台幣2萬2700元）左右漲到約15萬日圓。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110507

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