COVID-19全球最新情報5/8

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國內COVID-19疫情延燒，中央流行疫情指揮中心7日宣布新增4萬6377例本土病例。隨著確診數持續攀升，醫院負載也愈發沉重。圖為新北市中和區一間醫院外排滿大批候診人潮。中央社記者王騰毅攝 111年5月7日

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（中央社台北8日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，台灣新增本土病例再創新高；香港和中國上海疫情持續趨緩；日本最快可能在6月開放部分外國觀光客以團體旅遊方式入境。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間8日上午7時，全球至少625萬429人感染COVID-19病逝，至少5億1697萬1890人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心7日宣布，新增4萬6377例COVID-19本土病例，再創新高，也增11例死亡個案及159例境外移入。

未來輕症居家照護對象距發病日或採檢日達7天，無須採檢即可解隔，檢驗陽性日為5月8日起的確診者都適用，但不回溯適用8日前的確診者。

8日凌晨0時起密切接觸者匡列以同住親友為原則，並取消居家隔離者電子圍籬，但確診個案隔離治療、居家照護及居家檢疫期間仍維持電子圍籬措施。

教育部7日晚間公布最新確診學生統計，新增3589例，各級學校累計達3萬5782名學生染疫，全國共2041校全校或部分班級停課。

● 中國

中國官方7日通報新增COVID-19病例4675例（含確診與無症狀感染者），新增本土病例4620例，中國媒體報導，重災區上海這波疫情染疫數累計破60萬，目前全中國疫情中高風險區仍有111個。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，6日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例351例，其中境外移入6例，本土病例345例。

● 香港

香港COVID-19本土疫情持續趨緩，官方7日通報過去24小時沒有新增確診死亡病例，為2月13日以來首度。香港已連續兩週單日新增確診低於500例，7日跌破300例。

綜合港媒報導，香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮下午在記者會通報，截至7日凌晨，新增確診278例，其中18例是境外移入，其餘260例是本土病例。

香港1月初爆發的第五波疫情迄今，累計確診119萬3688例。

● 日本

日本政府最快可能在6月開放部分外國觀光客以團體旅遊方式入境，並考慮鬆綁包括每日入境人數上限、「全員篩檢」等嚴格邊境管控措施，但大前提是日本境內疫情受控等因素。

日本讀賣新聞報導，不只一位政府相關人士透露，日本政府正檢討6月起開放部分外國觀光客入境，也有意提高現行每日1萬人的入境上限。日本政府將密切關注黃金週長假後的境內COVID-19疫情等狀況，再做最後判斷。

考量到個別觀光客很難找到擔保人，所以日本政府目前以開放易於掌握行動的旅行社等團體客為方向。

日本東京與大阪7日新增COVID-19確診病例都較上週六增加，出現疫情反轉跡象；沖繩新增2375例確診病例，單日新增首度逾2000例，大幅改寫當地單日歷史新高紀錄。

日本放送協會（NHK）自行統計，日本全境7日截至晚間6時10分止，單日新增3萬9327例COVID-19確診病例。日本全境包括機場檢疫等及鑽石公主號郵輪在內，至今累計病例數806萬9054例，包括2萬9805例死亡病例。

※ 美洲

● 美國

美國拜登政府警告，在Omicron新型亞變種肆虐下，美國COVID-19染疫人數今年秋冬可能達到一億人，死亡人數也恐大幅飆升。這些亞變種已展現出明顯的躲避免疫系統能力。

美國全境7天平均新增確診人數，已從3月30日的2萬9312人上升到5月6日的近7萬1000人，僅僅5週多就大幅增加。

另外，「洛杉磯時報」報導，加州參議會司法委員會5日通過一項提案，允許12歲以上的青少年施打COVID-19疫苗不必經過父母同意。一旦這項提案通過立法，加州將會領先全美各州，允許最年輕的族群不必經過父母同意就能施打疫苗。

反對陣營認為，孩童太過年輕，尚未發展出完整的決策能力能用來衡量風險與利弊，可能成為藥廠推銷的目標。

● 巴西

巴西官方公布的COVID-19死亡人數已經使巴西成為全球受害人數第2多的國家，僅次於美國。但根據新發表的研究，實際數字可能更高，因為有證據顯示低報。

巴西研究人員估計，2020年COVID-19大流行第一年，巴西死亡人數至少比官方紀錄高出18%。根據他們的計算，2020年的死亡人數從20萬6624人上升到24萬3787人，相差3萬7163人。（編輯：陳昱婷/核稿：張佑之、蔡佳敏）1110508