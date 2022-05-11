烏軍吹起反攻號角 收復哈爾科夫多座村落

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烏克蘭官方表示，已從俄羅斯軍隊手中收復第2大城哈爾科夫北方和東北方多座村落。圖為哈爾科夫一座村落內被炸毀的房屋。（美聯社）

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（中央社烏克蘭哈爾科夫10日綜合外電報電）烏克蘭今天表示，烏軍持續反攻，已從俄羅斯軍隊手中收復烏國第2大城哈爾科夫北方和東北方多座村落。這或許顯示戰爭氣勢已有轉變，俄軍主力攻勢遭到瓦解。

在該地區的烏克蘭主力部隊旗下新聞官阿帕申科（Tetiana Apatchenko）表示，烏克蘭軍隊近日收復烏國第2大城哈爾科夫（Kharkiv）北方的4個村落。

俄烏開打以來，位於烏國東北的哈爾科夫持續遭到俄軍轟擊，但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天表示，烏軍慢慢地成功擊退了該處的俄軍。

在華盛頓，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）表示，戰事陷入停滯，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）似乎準備長期作戰，而俄國在烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）的勝利，或許也無法讓戰爭落幕。

但哈爾科夫附近的反攻，可能代表戰爭進入新階段。俄軍數週來持續猛攻卻無進展之後，現在烏克蘭將繼續反守為攻。

藉著力退戰爭爆發以來就盤踞在哈爾科夫市郊的俄軍，烏克蘭部隊持續推進，距離俄國維持往南攻勢的後方補給線僅有咫尺之遙。

英國皇家聯合軍事研究所（RUSI）研究員麥爾文（Neil Melvin）向路透社表示：「烏克蘭部隊正在接近俄羅斯的邊界，俄羅斯初期在烏克蘭東北部取得的所有戰果正逐漸消失。」

蒲亭昨天在紅場（Red Square）閱兵紀念「勝利日」時，叮囑俄軍繼續奮戰，但並未說明未來戰略。

俄軍3月底被迫放棄對烏克蘭首都基輔的攻勢以來，主力集中在包圍頓巴斯的烏軍，並以哈爾科夫南方的伊久姆（Izium）為根據地。烏軍至今大多能抵擋俄軍兵分三路的攻勢。

但如今烏軍在哈爾科夫附近傳出捷報，更能逼迫莫斯科轉向防守對伊久姆的補給線。西方軍事分析家表示，烏軍這波反擊，已讓俄軍攻勢受阻。

目前任職於華盛頓戰爭研究所（Institute for the Study of War）的前美國陸軍副參謀長基恩（Jack Keane）表示：「我們的評估是，受到哈爾科夫當前局勢影響，他們（俄羅斯）必須將部分部隊從頓巴斯地區撤離，這恰恰凸顯了他們的挑戰。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110511