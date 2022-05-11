西維州內布拉斯加初選 川普屬意參選人一勝一敗

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國前總統川普屬意的參選人今天贏得西維吉尼亞州聯邦眾議員共和黨黨內初選，但另一位川普力挺角逐內布拉斯加州州長的人選，卻在初選中名列第3。

今天的初選是為11月8日期中選舉鋪路的系列提名戰之一，一般看好共和黨能在期中選舉贏得國會參眾兩院至少一院的掌控權，取得阻止民主黨籍總統拜登推動立法的權力。

艾迪生媒體研究機構（Edison Research）預測，川普屬意的穆尼（Alex Mooney），將在西維州聯邦眾議員初選擊敗州長賈斯提斯（Jim Justice）力挺的麥金里（David McKinley）。

穆尼附和川普對2020年大選的錯誤指控，麥金里則打著支持拜登基礎建設的口號打選戰，兩人都是現任聯邦眾議員。

西維州因人口減少，將減少一個聯邦眾議院席次。

而在內布拉斯加州，艾迪生媒體研究機構指出，在計票已完成58%的情況下，川普力挺的州長人選赫布斯特（Charles Herbster）落後2名對手。

數名女性指控擔任企業主管的赫布斯特性騷，但遭他否認。同樣面臨多起騷擾和性侵指控的川普，本月1日在造勢大會上說他相信赫布斯特清白。

赫布斯特落後現任州長力挺的皮倫（Jim Pillen），以及州參議員林斯楚（BrettLindstrom）。

同樣是在內布拉斯加州，聯邦眾議員貝肯（Don Bacon）將贏得共和黨黨內初選。艾迪生媒體研究機構預測，他將成功阻止庫爾（Steve Kuehl）的挑戰。

貝肯批評川普在2021年1月6日國會山莊遭攻擊事件中扮演的角色，因此川普先前敦促選民別讓貝肯贏得初選。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110511