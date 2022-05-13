G7挺烏抗俄 英美法19國北馬其頓軍演秀肌肉

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來自19國軍人5月在北約成員國北馬其頓共同演習，展示大型地面作戰能力。圖為傘兵降落操演。（圖取自twitter.com/ItalyinMKD）

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（中央社基輔13日綜合外電報導）法國13日表示，G7「堅定團結」支持烏克蘭，直到烏克蘭抗俄取得「勝利」。美國、英國、法國等19國約4500名軍人正在北馬其頓舉行軍演，向俄羅斯大秀軍事肌肉。

● 法稱G7團結挺烏抗俄 英籲續為烏提供武器

法國13日表示，七大工業國集團（G7）「堅定團結」支持烏克蘭。與此同時，英國呼籲提供基輔當局更多武器，以持續對俄國總統蒲亭形成壓力。

德國目前是七大工業國集團輪值主席國，七國外長正在德國勝地萬格爾斯（Wangels）舉行為期3天會議。

英國外相特拉斯（Liz Truss）出席G7第二天外長會議時表示：「此刻十分重要的是，我們提供烏克蘭更多武器並增加制裁，來持續對蒲亭（Vladimir Putin）形成壓力。」

法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）表示，G7各國的意志「非常堅定團結」，將「長期繼續支持烏克蘭為主權而戰，直到獲勝為止」。

● 英美等19國數千軍人北馬其頓演習

北大西洋公約組織（NATO）在歐洲展現軍力，數以千計來自19國的軍人參加軍演，以向俄羅斯總統蒲亭傳達訊息。

「2022快速反應演習」（Swift Response 22）正在北馬其頓舉行，有美國、英國、法國、義大利等盟國約4500名軍人參加。

這場軍演是為了向成員國和盟國展示北約的大型地面作戰能力。

● UN人權理事會通過決議 優先查俄軍在基輔等地所涉戰爭罪

聯合國人權理事會（UNHRC）12日以33票贊成、2票反對的壓倒性多數通過決議，要調查委員會（Commission of Inquiry）調查基輔周圍及蘇米（Sumy）等俄軍一度占領地區可能犯下的戰爭罪。

中國與厄利垂亞一改先前在烏克蘭議題上棄權的立場，投下反對票。

● 瑞典：加入北約降低衝突風險 有利波羅的海各國

瑞典外交部長林德13日說，瑞典加入北約將可產生穩定作用，並有利於波羅的海周邊國家。鄰國芬蘭領袖12日已表態贊同加入北約。

林德（Ann Linde）向國會提交安全報告時告訴現場媒體：「瑞典加入北約將拉高軍事衝突門檻，進而在北歐發揮預防衝突的作用。」

安全報告內容指出，如果瑞典成為北歐或波羅的海周邊唯一沒有加入北約的國家，將更容易受到攻擊。報告也提到，一旦瑞典申請加入北約，可能引來莫斯科報復。

外界普遍認為，瑞典即將跟進芬蘭，最快可能於16日提出加入申請。

● 歐盟擬提6兆元計畫 2027年停止進口俄羅斯能源

文件草稿顯示，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）打算公布一份1950億歐元（約新台幣6兆元）計畫，將在2027年底前停止進口俄羅斯化石燃料。

計畫草案同時包括加速推出再生能源、節約能源，並改用不同來源的天然氣。

歐盟執行委員會預估，除了達成歐盟2030年氣候目標所需的經費以外，這些措施將須投入1950億歐元資金，而這將有助於歐洲大幅刪減花在進口化石燃料的支出。

● 烏克蘭稱打擊俄軍補給艦 家屬求撤馬立波傷兵

烏克蘭表示已在黑海的蛇島附近破壞一艘俄羅斯海軍後勤補給艦。

烏克蘭南部敖德薩州（Odesa）政府發言人布拉楚克（Serhiy Bratchuk）12日稱：「由於我們海軍官兵採取行動，支援艦『博布羅夫號』（Vsevolod Bobrov）起火，這是俄羅斯艦隊最新加入的其中一艘。」

與此同時，家屬懇求救出受困在東南部港市馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）的烏克蘭守軍。基輔當局表示，正與俄羅斯進行艱難對話，盼讓38名身負重傷的守軍，能從馬立波市被俄軍圍困的亞速鋼鐵廠安全撤出。

● 聯合國統計烏克蘭逾600萬人出逃

聯合國難民署（UN refugee agency）12日數據顯示，俄羅斯2月24日開始侵略烏克蘭後，已有超過600萬難民逃出烏國。

截至5月11日，總共有602萬9705人已逃離烏克蘭。而根據聯合國難民署專屬網站，許多難民到鄰國後，還會繼續前往其他國家，現以波蘭接納的難民人數最多。

難民中有9成為婦孺，因為18至60歲符合當兵資格的男性不能離境。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110513