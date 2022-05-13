烏克蘭稱打擊俄軍補給艦 家屬求撤馬立波傷兵

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（中央社烏克蘭哈爾科夫13日綜合外電報導）烏克蘭表示已在黑海的蛇島附近破壞一艘俄羅斯海軍後勤補給艦。與此同時，家屬懇求救出困在東南部港市馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠的烏克蘭守軍。

路透社報導，根據部分國防官員說法，蛇島（Snake Island）區域近日再現衝突，可能是為爭奪黑海西部海岸控制權，因為俄羅斯軍隊在烏克蘭北部和東部難有進展。

烏克蘭南部敖德薩州（Odesa）政府發言人布拉楚克（Serhiy Bratchuk）昨天說：「由於我們海軍官兵採取行動，支援艦『博布羅夫號』（Vsevolod Bobrov）起火，這是俄羅斯艦隊最新加入的其中一艘。」

路透社無法獨立證實相關細節。俄羅斯國防部未立即回應置評要求。

美國民間企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）提供的衛星影像顯示，在蛇島附近的一艘俄軍羚羊級（Serna-class）登陸艇可能遭遇飛彈攻擊。蛇島靠近烏克蘭與羅馬尼亞的海上邊界。

影像也顯示島上建築物近期受損。這座小島因俄羅斯入侵初期，烏克蘭守軍拒降並怒嗆俄軍而聲名大噪。

俄羅斯在戰場上遭遇進一步挫敗，烏克蘭將俄軍逼出烏國第2大城哈爾科夫（Kharkiv）周邊區域，是自1個多月前迫使俄軍離開首都基輔和東北部以來，取得最快速進展。

路透社記者證實，烏克蘭現在控制的區域延伸到北頓內茨克河（Siverskiy Donets）河岸，位於哈爾科夫以東約40公里。

烏克蘭軍方發布的畫面似乎顯示有幾輛被燒毀的軍用車輛，一座橋部分被毀，部分被淹沒在河中。

此外，地方當局通報波塔瓦（Poltava）周圍地區持續有飛彈攻擊，哈爾科夫附近的德加奇（Dergach）有砲擊，造成2人喪生。

而在基輔，受困馬立波亞速鋼鐵廠（Azovstal）的烏克蘭守軍的妻子和親屬舉行遊行，高呼求援口號。俄軍圍攻馬立波兩個多月，亞速鋼鐵廠成了烏軍在當地最後防禦堡壘。

一名女子表示，她的兄弟仍在亞速鋼鐵廠裡面，「我希望裡面的所有守軍都能回家，和他們的孩子及親屬過上正常的生活。這是他們應得的。為什麼其他人可以和摯愛一起上街，他們卻不能？為什麼沒人幫助他們？」

基輔當局表示正在營救這些守軍，當中有許多人受到重傷。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）告訴電視台：「我們已展開新一輪談判，為（撤離）任務設定路線圖。我們將開始撤離這些受重傷的人。」（譯者：盧映孜/核稿：戴雅真）1110513