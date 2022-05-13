基輔獨立報剛成立就遇戰爭 總編輯：新聞能幫忙

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（中央社紐約12日綜合外電報導）烏克蘭「基輔獨立報」才剛成立就遇上國家遭俄羅斯入侵的大事，短短數天成了全球獲取戰爭消息的主要媒體之一。33歲的總編輯魯登科說，在自己的國家報導戰爭，是福也是禍。

美國「時代」（TIME）雜誌評選各領域「新一代領袖」（Next Generation Leaders），基輔獨立報（Kyiv Independent）總編輯魯登科（Olga Rudenko）名列其中。

基輔獨立報的工作人員早知戰爭會爆發，2月就報導了好幾天高層消息人士透露俄軍即將入侵的消息。然而，當俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）於2月24日凌晨宣布展開「特別軍事行動」時，他們還是難以置信。

魯登科說：「我們以為他們會試圖在烏東占領更多土地，而不是發起全面戰爭。」

接下來數日以至數週之間，基輔獨立報成了全球獲得關於俄烏戰爭的可靠英語新聞的主要來源。僅僅3天，基輔獨立報的推特（Twitter）帳號追蹤數就從3萬人暴增到100萬人，如今更超過200萬人。

基輔獨立報在一項眾籌行動中募得近200萬美元（約新台幣5960萬元）來維持平台運作。無論是從基輔獨立報的新興影響力和它所獲得的廣泛支持來看，這種轉變都非比尋常。

基輔獨立報在俄國入侵烏克蘭之前3個多月才剛成立。他們的前老闆爆出涉及新聞獨立性的醜聞，促使編輯們另起爐灶，還把原本想暫離新聞業的魯登科拉回來，在此刻艱難的情況下率領工作團隊。

魯登科說：「我們啟動這項雄心勃勃的計畫，依據的是自己真心信奉的價值，也就是獨立報導，這時又正逢我們的國家在打這場存亡之戰。」

魯登科在烏克蘭中部的第聶伯羅（Dnipro）長大，自稱是個熱愛讀書和日本動漫的怪咖。她4歲時，父親逝世，擔任會計師的母親獨力扶養她，並鼓勵她從事經濟學相關事業。但魯登科想要以寫作謀生、認識有趣的人，選擇在第聶伯羅的大學研讀新聞學。

魯登科在當地報社實習後，於2011年搬家到首都基輔，在「基輔郵報」（Kyiv Post）找到工作，這是當時烏克蘭唯一的英文報紙，雖然主要國際讀者不算多，卻是以嚴肅報導著稱。

魯登科2011年開始在基輔郵報新推出的烏克蘭語網站擔任生活線記者時，還不知道這家媒體的聲譽。她當時只覺得新聞編輯室很可怕，她得努力跟上英語對話，覺得不知所措。

但她沒有逃避焦慮，而是迎向它。她自告奮勇以英文報導一項民意調查，隔天交稿時，編輯在她面前閱讀，說「不錯，我只要修改一些地方」，接著刪掉整篇文章，重頭寫過。

魯登科逐漸進步，很快就能以英文寫作，而且不只生活新聞，她還報導過2014年俄羅斯在頓巴斯（Donbas）地區支持的分離主義衝突。2016年，她當上國內新聞編輯，翌年成為總編輯的副手。

2021年，魯登科獲得美國芝加哥大學史蒂格勒中心（Stigler Center）獎學金，當時她已在基輔郵報工作10年，加上同事和房地產商老闆基凡（Adnan Kivan）之間的關係因編輯獨立性而趨於緊張，於是她想要花點時間釐清自己的下一步。她本想在美國待上整個秋天，再回烏克蘭休息一陣子，但還不確定是否要回到基輔郵報。

然而隨後發生了一件大醜聞。烏克蘭當局不滿基輔郵報的批判性報導，基凡屈服於政府施壓，想任命一名更聽話的編輯，員工起而反對。基凡於11月8日解僱了這些員工。

魯登科當時還在芝加哥，因此由資深編輯伊斯托敏納（Toma Istomina）和索羅金（Oleksiy Sorokin）處理後續事宜。他們很快就意識到不能就此放棄。當晚，索羅金、伊斯托敏納、調查報導組主管麥若紐克（Anna Myroniuk）打電話給魯登科說，他們決定另起爐灶；魯登科則說：「算我一份。」

11月15日，他們初步成立一個組織，後來成了基輔獨立報。大家都認為應由魯登科擔任總編輯，因為她最有經驗，員工也完全信任她。經表決，員工高票同意由她出任總編輯。

基輔獨立報約有24名編制內記者和編輯，他們持續撰寫深度報導，魯登科舉了幾個令她引以為豪的故事，例如街道清潔工和收垃圾的清潔隊在基輔遭轟炸時仍堅守工作崗位；以及記者隨同烏克蘭軍隊去抬回陣亡俄軍的遺體。

不過，亢奮的情緒和接二連三的事件，還有戰時的假消息和宣傳，都讓確保報導精準無誤的工作更具挑戰性。她說：「當自己的國家處於戰爭，要把事實與個人意見、情緒區隔開來，是極其艱難的任務。」

基輔獨立報員工是自願選擇赴熱點報導，魯登科認為自己的一部分工作是約束記者，以免他們報導衝突的激情壓倒理智。這場戰事至少已造成18名記者喪命，她免不了會覺得自己讓員工身陷險境。

為了不去想這些，魯登科試著想像新聞團隊重聚在一起，等戰爭結束，他們的報導焦點又可以放在揭露貪腐和不公正的事情上。

但就目前來說，這份工作給了她和其他員工一個框架來應付每天面臨的毀滅感。

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她說：「在自己的國家報導戰爭，是福也是禍。這是禍，因為你不能關掉新聞，你的工作就是注視那些暴行，每一張（基輔附近小鎮）布查（Bucha）死者的照片、每一個雙手被綁在身後遭殺害的平民、每一張亂葬崗的恐怖照片…你都不能避而不看。」

不過，這份工作也提供了一種處理恐懼並賦予意義的方式。魯登科說：「身為記者，有幸知道自己的工作幫得上忙。我不是指這有助於國家或軍隊，而是幫忙讓對的事發生。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110513