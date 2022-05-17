COVID-19全球最新情報 5/17

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（中央社台北17日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，日本疫情稍緩，東京大阪等地新增病例續減；中國單日新增1159本土病例，上海解封露曙光。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間17日上午7時，全球至少626萬5205人染疫病逝，至少5億2179萬3487人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

●台灣

國內疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中16日下午在疫情記者會中公布，新增6萬1697例本土個案，確診個案中新增126中症、22重症，29例死亡個案；另新增57例境外移入病例。

●中國

中國官方16日通報，15日新增本土病例1159例（含確診者和無症狀感染者），其中有938例來自上海市，占比80.9%。新增4名染疫死亡病例，皆來自上海市。

上海16日通報，本土染疫數降至千例以下。據通報，15日單日新增確診病例69例和無症狀感染者869例，共計938例。另新增4例死亡個案。

上海政府16日預告，將於6月1日至6月中下旬，全面恢復全市正常生產生活秩序。

中國疫情封控衝擊經濟，4月份多項重要指標出現負成長，反應內需的社會消費品零售總額年減11.1%，規模以上工業增加值增速年減2.9%，投資增速也下滑，失業率則上升。

受到監管、疫情等因素影響，中國4月房地產銷售額年減46.6%，創下2010年以來最大跌幅。

●香港

香港16日新增234例確診病例，其中42例為海外移入；過去一天沒有確診者死亡。

香港衛生官員公布，自1月爆發的第5波疫情，至今累計導致119.6萬人染疫，並有9148人死亡。

●日本

日本疫情稍微趨緩，包括東京都、大阪府等地，16日新增確診病例都持續減少。

日本放送協會（NHK）報導，東京都16日新增2377例確診病例，較上週一減少600多例，連續3天低於上週同日；至今7天平均單日新增3866.3例，是前一週平均的118.2%。

有關日本政府有意重新開放外國觀光客入境，日本內閣官房長官松野博一16日說，考量近期開始試辦小規模訪日團。此外，厚生勞動省決定從17日開始鬆綁從韓國入境人士防疫限制，只要在機場檢疫經病毒篩檢確認陰性，就算沒有接種疫苗，也不用再被要求前往指定住宿設施隔離3天。

●北韓

北韓在首度證實境內出現疫情之後，當局正奮力對抗疫情擴散。官媒16日報導，領導人金正恩主持一場緊急召開的政治局會議，並下令動員軍方來穩定首都平壤的藥物供應。

北韓日前首度通報境內出現疫情，發燒患者大量增加，南韓政府積極表態願提供防疫協助，16日並嘗試向北韓發送通知，提議就防疫合作進行實務接觸，但北韓仍無回應。

※ 歐洲

世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）因為疫情而暫停兩年後，下週即將重返歐洲最高城市、瑞士滑雪勝地達沃斯（Davos），這次罕見地在春季舉行。

世界經濟論壇主辦單位去年12月以疫情期間難以舉行面對面研討會為由，將一向在1月舉行的盛會延至5月。（編輯：林沂鋒/核稿：戴雅真）1110517