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日本對印太經濟架構表歡迎 積極檢討加入

2022/5/18 13:24
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（中央社東京18日綜合外電報導）有關美國主導的印度太平洋地區新經濟圈構想「印太經濟架構」（IPEF），日本內閣官房長官松野博一今天對此表示歡迎，並積極檢討加入。

日本每日新聞報導，松野今天在記者會上說，對美國展現積極參與印度太平洋的承諾表示歡迎，日本政府也積極檢討加入。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）說，原則上將在美國總統拜登預定22日到24日訪日期間正式宣布。預料日本政府屆時也將正式表明參與。

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另外，松野也表達將持續要求美國重回跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）的想法，「朝構築以包含美國的形式這種地區所希望的經濟秩序邁進，日美將致力緊密合作」。

時事通信社報導，日本近期將著手加入IPEF的具體化作業。美國意圖以IPEF填補離開CPTPP在亞洲產生的空白，對抗強化影響力的中國。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110518

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