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俄國：不確定需要恢復與西方關係 將致力俄中發展

2022/5/24 15:47（5/24 15:50 更新）
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（中央社莫斯科23日綜合外電報導）俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天表示，莫斯科將考慮西方提出重建關係的提議並確定是否需要重建關係，但俄國會著重與中國發展關係。

拉夫羅夫在莫斯科一場活動的問答時間表示，俄羅斯對烏克蘭發動「特別軍事行動」以來，西方國家一直擁護「俄羅斯恐懼症」。

他還說，俄羅斯正努力替代從西方進口的商品，而未來俄國只會仰賴不受西方影響的「可靠」國家。

根據俄國外交部網站，拉夫羅夫指出，「如果他們（西方）想對恢復關係提供一些東西，我們會認真考慮我們是否需要」。

拉夫羅夫也表達對西方國家的不滿，他說，西方國家決心改變國際關係規則，對俄羅斯不利。

拉夫羅夫表示：「我們必須以任何方式停止依賴所有供應都來自西方，以確保對安全、經濟或我國社會領域至關重要的部門發展。」

莫斯科當局稱入侵烏克蘭目的在於讓烏國非軍事化。先前俄國形容2014年的烏克蘭政變是受西方鼓動，是極端民族主義的體現，導致一位對俄羅斯友好的總統遭驅逐。

拉夫羅夫還提到，莫斯科現在的目標是進一步發展與中國的關係。

拉夫羅夫表示：「既然西方採取獨裁者的立場，我們與中國的經濟關係會發展得更快。除了國家預算的直接收入，這是開發（俄羅斯）遠東及西伯利亞東部的機會。」

他更說，中國擁有「絕不遜於西方」的資訊與通訊技術。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳彥鈞）1110524

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