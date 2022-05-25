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跑馬燈驚見「曼聯是垃圾」 BBC為大出包公開道歉[影]

2022/5/25 02:23（5/25 09:56 更新）
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（中央社倫敦24日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）今晨在報導法國網球公開賽的新聞時，畫面下方跑馬燈竟跳出英超足球隊「曼聯是垃圾（Manchester United are rubbish）」的句子，引起曼聯球迷不滿，BBC立即公開道歉，稱是技術性失誤。

畫面在網上瘋傳，不少球迷要求道歉。BBC主播麥克威（Annita Mcveigh）隨即向可能受到冒犯的英格蘭超級聯賽（Premier League）曼聯隊球迷致歉，表示這個錯誤是有員工在學習操作跑馬燈，隨意寫下句子所引起。

麥克威告訴觀眾：「稍早，你們中可能有些人注意到跑馬燈出現評論曼聯的極不尋常字句，衷心希望曼聯球迷沒有受到冒犯。」

「讓我解釋事情發生的經過：有員工在學習操作跑馬燈，隨意打上句子，並放到跑馬燈，於是出現那個評論。如果你看到了，如果你是曼聯球迷並受到冒犯，我謹在此道歉。」

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BBC也發表正式聲明：「這是訓練操作跑馬燈時犯下的技術性失誤，在螢幕上放送了幾秒鐘，如果造成冒犯，我們在此道歉。」

曼聯最近幾個球季表現欠佳，本球季排第6，未獲歐洲冠軍聯賽（European Champions League）參賽資格。曼聯去年簽回葡萄牙超級球星羅納度（Cristiano Ronaldo）後未見起色，最近任命荷蘭籍前阿賈克斯（Ajax）主帥坦赫格（Erik ten Hag）為新教頭，是曼聯自2013年「傳奇教頭」佛格森（Alex Ferguson）退休後第五位主帥。（譯者：陳政一）1110525

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