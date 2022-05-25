匈牙利有意見 歐盟禁運俄油仍待協調

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（中央社布魯塞爾24日綜合外電報導）在法新社今天看到的一封信中，匈牙利總理奧班告訴歐盟，歐盟尚未勸服匈牙利支持對俄羅斯實施石油禁運，在下週的歐洲峰會上提出石油禁運主張將毫無意義。

奧班（Viktor Orban）在這封寫給歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）的信中說：「考慮到懸而未決問題的嚴重性，在5月30日至31日的歐洲理事會特別會議之前，十分不可能尋獲全面解決方案。」

日期署明23日的這封信寫道：「我深信，由於並未達成共識，在領袖層級討論制裁方案將適得其反。」

一些外交消息人士表示，歐盟各國領導人可能會在布魯塞爾峰會上討論這個問題，以便達成政治協議，為匈牙利和歐盟執行委員會（European Commission）目前的事務性談判消除障礙。

不過奧班辯稱，這只會凸顯內部分歧，而沒有提供化解這些分歧的實際機會。奧班今天宣布匈牙利將實施新的緊急狀態，理由是鄰國烏克蘭目前的戰事帶來了挑戰。

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法國目前擔任歐盟輪值主席國，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）辦公室官員告訴媒體，在歐盟各國領袖30日開會前，可能還有時間扭轉匈牙利對制裁案的事實否決立場。

這名官員說，「不同的選項已在討論中」；並指出，有一項折衷案接近匈牙利的要求，即由歐盟提供8億歐元建設匈牙利的基礎設施，以協助匈牙利擺脫對俄羅斯石油的依賴，同時匈牙利可享有進口禁令的4年豁免待遇。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之 ）1110525