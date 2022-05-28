疫情升溫 美延長中國醫療用品關稅豁免至11月底

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美國貿易代表辦公室5月27日宣布，將延長對中國進口的81項醫療產品的關稅豁免期限至11月底。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江今葉華盛頓27日專電）美國貿易代表辦公室（USTR）今天宣布，將延長對中國進口的81項醫療產品的關稅豁免期限至11月底，以協助對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。

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USTR今天發布新聞稿指出，延長81項中國進口的抗疫相關醫療用品關稅豁免6個月，至今年11月30日。這些產品的關稅豁免預計在5月31日到期，這項延長聲明將使包括口罩、手術用手套等產品與設備能獲減免最高25%的關稅課徵。

美國前總統川普（Donald Trump）於2018年1月開始對中國商品加徵關稅，但由於疫情大流行帶來的物資短缺，川普政府在2020年12月29日批准對中國進口的醫療產品關稅豁免。這項豁免在去年11月已延長一次，今天則再次宣布延長。（編輯：陳惠珍）1110528