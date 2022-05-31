拜登：不提供烏克蘭可打到俄境內的火箭

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）儘管烏克蘭一再要求提供長程武器，美國總統拜登今天表示，華府不會提供基輔當局射程可遠達俄羅斯境內的火箭系統。

包括美國有線電視新聞網（CNN）、紐約時報等美國主流媒體27日都披露，美國將援烏長程多管火箭以助烏軍防衛烏東頓巴斯（Donbas），最快本週會宣布。但有部分白宮官員憂心，射程可達數十甚至上百公里的多管火箭系統MLRS可能被烏軍用於轟擊俄國境內，引發戰事重大升溫。

俄羅斯在27日相關消息曝光後警告，美國若提供烏克蘭這類武器就是「踩過紅線」。

法新社報導，拜登在白宮被問到相關議題時向媒體說：「我們不會提供烏克蘭可打入俄羅斯境內的火箭系統。」

烏克蘭軍隊人數和武力都遠不及鄰國俄羅斯，自2月底遭俄入侵以來，雖獲美方廣泛軍事援助，但仍要求西方提供能與俄軍匹敵的長程火箭。

基輔當局請求美國提供長程、機動多管火箭組「M270多管火箭系統」（M270 MLRS）和「M142海馬斯多管火箭系統」（M142 HIMARS），這類系統可同時齊射多枚火箭，射程最遠可達300公里，是野戰榴砲的8倍以上。

這能給予烏軍精準打到遠在俄羅斯陣線後方目標的能力，不過目前不清楚烏方有無這樣的意圖。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）上週在瑞士舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）表示，MLRS「實為我們所亟需」，他催促西方國家提供重型武器。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）顧問波多利雅科（Mykhailo Podoliak）在近日一則推文中呼應外長說法，稱「當你遭到來自70公里外的攻擊，卻沒有什麼東西可反擊時，實在很難作戰」。

美國本月稍早宣布加碼援烏400億美元，當時外界推測包裹方案裡會含這類武器。

共和黨聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）今天表示，拜登政府決定不給這些武器，是對烏克蘭和民主本身的背叛，他在推特上說「拜登政府顯然再次被俄羅斯唬住」。

不過CNN引述一名美方官員認為，拜登今天話未說死，仍保留提供先進遠程火箭系統但不給遠射程彈種的可能性。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1110531