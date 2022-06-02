美攻擊性網路作戰抗俄援烏 白宮：沒直接介入戰爭

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）白宮今天表示，針對俄羅斯的任何攻擊性網路活動，都不違反華府避免與莫斯科發生直接軍事衝突的政策。美方官員證實，美國已經展開支援烏克蘭的攻擊性網路作戰。

路透社報導，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）針對美國網戰司令部司令仲宗根（Paul Nakasone）的說法作出回應。

仲宗根今天告訴英國天空新聞網（Sky News），美國已經展開一系列數位行動來支援烏克蘭。他透露，烏克蘭與俄羅斯作戰之際，美國已經展開支援烏克蘭的「攻擊性」網路作戰。

「財經內幕」（Business Insider）報導，仲宗根說：「我們已經進行一系列全方位行動，攻擊、防禦和資訊作戰。」不過他沒有具體說明相關行動的目標。

美國總統拜登（Joe Biden）政府一直小心翼翼地在支援烏克蘭和避免對俄羅斯升高緊張之間求取平衡。考量到美國官員傾向避免公開討論美國的攻擊性網路能力，儘管仲宗根沒有說明細節，他在此刻如此爆料既罕見又令人注目。

仲宗根在訪談中稱許烏克蘭抵抗俄羅斯網攻的能力，且就批評人士所謂莫斯科對基輔進行網路戰遭到過分誇大的說法加以駁斥。

他說：「如果你去問烏克蘭人，他們可不會說那被誇大了。如果從他們已經遭受到的破壞性攻擊來看，（衛星業者）Viasat遭到攻擊的報導就提到這一點，那是一直持續發生的事情。」

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）警告，俄羅斯正採取「具體的預備動作」以進行破壞性攻擊。瑞伊特別提到，儘管俄羅斯的戰爭打得不怎麼樣，但網路攻擊變得「更具破壞性」。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，瑞伊在波士頓學院（Boston College）的網路安全會議中指出：「我們觀察到，俄羅斯政府已經針對在本地和海外可能的破壞性攻擊，採取具體的預備動作。」（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1110602