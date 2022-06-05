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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭2/281

馬克宏籲勿羞辱俄國 烏外長批：只會讓法國丟臉

2022/6/5 02:16
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（中央社巴黎/基輔4日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天指稱，不要羞辱俄羅斯至關重要，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmitro Kuleba）駁斥表示，此舉只會羞辱法國。

自從俄羅斯於2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，馬克宏一直尋求與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）維持對話。馬克宏的立場一再遭到若干東歐和波羅的海夥伴國家批評，它們認為這會破壞致力促使蒲亭走上談判桌的各種努力。

在地區報紙4日刊登的專訪中，馬克宏表示，「我們絕不能羞辱俄羅斯，如此在衝突結束後，我們才有可能透過外交手段尋求出口。我深信法國必能扮演居中調解的角色。」

馬克宏又說：「我認為，且我已告訴他（蒲亭），他正對人民、對自己以及對歷史，犯下一個歷史性和根本性大錯。」

烏克蘭外長庫列巴在推特發文表示：「呼籲避免羞辱俄羅斯，只會讓法國和發出這類呼籲的其他國家丟臉。因為俄羅斯是自取其辱，我們最好還是專注於如何讓俄羅斯擁有自知之明，這才能帶來和平和拯救生命。」（譯者：劉學源）1110605

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