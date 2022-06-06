北約波羅的海演習登場 動員16國7000多人參與

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（中央社赫爾辛基5日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）今天展開為期近兩週的波羅的海年度海軍演習，這場以美國為首的演習動員16個國家的7000多名海空軍和陸戰隊員，參與國包括上月決定申請加入北約的芬蘭和瑞典。

這項年度演習起源於1972年，並非為了回應任何特定威脅而舉行。北約表示，隨著瑞典和芬蘭參與，北約正在一個不可預測的世界中把握機會，與兩個渴望加入這個軍事聯盟的北歐國家一起強化其聯合部隊的韌性和實力。

俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭，促使長久以來秉持軍事不結盟立場的芬蘭和瑞典5月決定申請加入北約。過去多年來，莫斯科一再警告赫爾辛基和斯德哥爾摩當局不要加入北約，並揚言一旦這兩國加入，將展開報復行動。

這次年度演習總共出動了45艘戰艦和75架軍機，演習登場前，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）上將在瑞典表示，北約展現對赫爾辛基和斯德哥爾摩政府的支持尤其重要。瑞典是這次演習的主辦國。

密利昨天在停泊瑞典首都斯德哥爾摩的美國大型兩棲攻擊艦「基爾沙吉號」（USS Kearsarge）艦上記者會上表示：「我們美國和其他北約國家在這項演習中，展現與芬蘭和瑞典團結一致至關重要。」

密利與瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）共同出席記者會。他表示，波羅的海是一個具有重要戰略意義的水域，世界上最偉大的海道之一。

密利表示，從莫斯科的觀點來看，芬蘭和瑞典加入北約會造成「很大問題」，讓俄羅斯軍事處境艱難，因為波羅的海幾乎將被北約成員包圍，俄羅斯僅有飛地加里寧格勒以及聖彼得堡（St. Petersburg）及其周遭地區濱臨波羅的海。加里寧格勒是俄羅斯最西端的領土，與俄國本土並不相連，而是與波蘭和立陶宛接壤。

北約成員土耳其和俄羅斯關係良好，安卡拉當局以瑞典和芬蘭支持土耳其所謂的恐怖組織庫德族團體為由，反對這兩個國家加入北約。北約秘書長正試圖化解這項爭議。

身為北約的密切夥伴，芬蘭和瑞典自1990年代中期開始參與這項年度海軍演習。

這項「波羅的海行動2022年」（Baltops 22）演習預定17日在德國的基爾港（ Kiel）落幕。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110606