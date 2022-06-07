更多編輯台推薦新聞：
特派現場／烏克蘭難民踏上返鄉路：我不怕俄軍轟炸 只想住自己家
國際

特派現場／烏克蘭難民踏上返鄉路：我不怕俄軍轟炸 只想住自己家

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力
國際

NBA總冠軍賽前勇士塞爾蒂克共同發聲 穿橘衣籲終結槍枝暴力

影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁
運動

影片／納達爾締法網14度封王紀錄 大滿貫賽22次奪冠寫新頁

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蘋果WWDC》iOS 16升級8大功能一次看 iPhone 8以上機型秋季可更新
首頁 / 國際

俄外交部召見美媒記者 華府控企圖恐嚇

2022/6/7 11:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國今天指控俄羅斯試圖「恐嚇」駐莫斯科的美國記者，因為俄國外交部召見他們，並揚言會因美方對俄制裁而採取報復行動。

法新社報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在華府告訴記者：「俄羅斯外交部召見你們的同事，並向他們『解釋他們的政府在媒體方面採敵對路線會帶來的後果』。」

他還說：「說白一點，克里姆林宮（Kremlin）正全面打擊媒體自由，以及獲得資訊和真相的管道。」他也抨擊所謂俄方「明顯是在恐嚇獨立記者的做法」。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）5月底曾揚言，若YouTube繼續封鎖俄國外交部每週的簡報，他們將會驅逐西方媒體。

她本月3日再次指控華府在美國境內「針對俄羅斯媒體施壓」。

她說：「他們想盡一切辦法讓俄羅斯媒體無法正常運作。」她還說：「若他們不讓俄媒在美國境內的工作正常運作，俄方將採取強而有力的作為。」

她表示，美國媒體的代表是「獲邀」在今天到俄羅斯外交部。

俄羅斯入侵烏克蘭引發國際制裁，包括在1個月前將3個俄國電視頻道Pervy Kanal、Rossiia-1和NTV列入黑名單。普萊斯表示，俄方的行徑是在回應此事。

他指控俄羅斯將美國獨立記者和受制裁的俄國媒體相提並論是錯誤的類比，他形容那些受制裁的俄媒是「俄國政府宣傳機器」。

他說：「美國持續發放簽證給合格的俄羅斯記者，且我們並未撤銷任何俄國駐美記者的外籍記者中心記者證。」（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110607

延伸閱讀
俄對美提正式外交照會 警告勿供烏克蘭更多武器俄羅斯：薩爾馬特飛彈秋天前部署 可攜核武射程達美國華郵：俄羅斯警告美國勿向烏克蘭供應武器
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族