烏克蘭淪陷區親俄官員擬推動公投入俄

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（中央社倫敦8日綜合外電報導）烏克蘭札波羅熱省（Zaporizhzhia）大部分地區遭俄羅斯占領，莫斯科在當地扶植的行政官員計畫在今年稍後推動加入俄羅斯的公投。

塔斯社（TASS）引述官員羅戈夫（Vladimir Rogov）表示：「札波羅熱地區的未來由人民決定。公投預定今年舉行。」羅戈夫並未透露關於公投時間的更多細節。

俄軍在戰爭初期占領烏克蘭南部大片區域，其中包括札波羅熱省約60%的地區，以及鄰近的刻松省（Kherson）多數地區。俄羅斯在刻松扶植的官員也開始討論公投計畫。

羅戈夫表示，儘管俄羅斯無法取得整個省分的控制權，行政官員仍將制定公投計畫。札波羅熱省的札波羅熱市是當地主要都會中心，仍控制在烏克蘭手中。

推動將刻松省和札波羅熱省納入俄羅斯，將違背俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）在侵略初期堅稱無意占領烏國領土的說法。

基輔方面表示，俄國占領期間舉辦的任何公投皆屬違法，投票結果一概不予承認。莫斯科當局及其扶植的官員2014年在俄國兼併的克里米亞舉行公投，而烏克蘭東部兩個省的親俄地區也公投宣布獨立。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1110608