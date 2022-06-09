日本6月10日開放外國團客入境 官方籲遵守指引

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本明天將重新開放外國觀光客入境，內閣官房長官松野博一今天說，「這對我國經濟活動與地區活力來說，是極為重要的領域」，會努力宣傳讓大家充分理解並遵守防疫指引。

日本每日新聞報導，日本政府6月1日放寬因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的邊境管控措施，每天入境人數上限從1萬人提高到2萬人；10日起接受全程有領隊陪同的外國團體客入境。

日本政府國土交通省7日已公布開放外國觀光客入境的COVID-19防疫指引。

有關未來是否再進一步提高每天入境人數上限，松野說，將考量檢疫與防疫體制實施狀況等，再基於國內外需求、疫情現況及主要國家邊境管控狀況等，來做適當判斷。

根據外務省官網公布資訊，日本政府日前將全球國家或地區，依感染風險分為3類，分別是風險最低的藍色（98國）、風險次之的黃色（99國），及風險最高的紅色（4國）。

被分類在藍色的98個國家或地區，不論有無接種疫苗，只要在出境該國前72小時內取得PCR篩檢陰性證明，6月1日起入境日本時就不用篩檢及隔離。台灣屬藍色類別。

這次開放入境旅遊對象限以申請入境日本前14天內，沒有藍色國家或地區以外旅遊史的外國團體客。

以下根據日本觀光廳官網公布的防疫指引摘錄重點：

●出團前必須投保民間醫療保險

旅遊行程必須事先規劃完成，且全程必須要有領隊陪同。

旅行業者在販售相關套裝行程時，應事先向旅客說明並取得同意，包括在日本旅遊期間須遵守日本防疫對策，例如徹底做到配戴口罩、手指消毒及避免三密（密閉空間、人群密集及密切接觸）。

為了讓入境日本手續更加順暢，旅客應事前到Visit Japan Web註冊，並在入境日本前透過APP MySOS事先完成檢疫手續，待入境時以APP畫面取代書面審查。

旅客必須投保包括理賠有關COVID-19醫療費，且提供足夠理賠及服務的民間醫療保險。

如果在旅程中染疫或被匡列為密切接觸者，旅客必須遵從旅行業者、安排旅遊服務的業者、領隊，及醫療機構與保健所等指示。

如果旅客不同意上述要求，有可能無法參加或繼續旅遊行程，甚至在旅程中也可能被要求盡速返國。

●旅程中染疫或被匡列須隔離

旅程中有團員出現症狀時，旅行業者或安排旅行服務的業者及領隊，必須讓有症狀者立即離團，採取必要措施避免其他團員感染。

旅程中染疫或被匡列為密切接觸者而接受隔離者，旅行業者及安排旅遊服務的業者，在旅客隔離期間須給予在健康觀察及用餐方面必要協助。

旅客也必須留意，一旦被隔離，停留在日本的時間可能較原先計畫旅程來得長。

除了染疫者及密切接觸者外，同團旅客可以繼續未完行程。

為避免旅程結束後出現確診者，指引要求業者在旅程結束後，應保存團員聯絡資訊一週。

●部分情況可免戴口罩

指引中提出不需要配戴口罩的情況，包括入浴時、在戶外活動（例如泛舟、山區步道健行、採水果等），及在人潮不多的觀光地散步（但與人接觸前後須勤於戴脫口罩）。

特別要留意的例子包括用餐時避免大聲說話，及在寺廟及美術館等人多擁擠設施內，必須戴上口罩且避免交談。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110609