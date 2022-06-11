日本重新開放外國團客 估6月下旬後見人潮

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本政府因應疫情全球大流行嚴控邊境約兩年，終於在6月10日重新開放外國觀光團入境，由於外國旅客還需完成簽證申請等手續，預估最快6月下旬後才能看到外國觀光客人流。

日媒Sponichi Annex報導，日本政府10日重新開放外國觀光客申請簽證，這是從因應COVID-19全球大流行嚴控邊境以來，時隔約兩年再度開放以觀光為目的申請入境，對象包括美、中、韓、台灣等感染風險低的98個國家地區。

雖然6月10日起正式重新開放，但因為這些外國旅客仍必須花時間完成簽證申請等手續，所以預估最快也要在6月下旬後，這些外國觀光客才能陸續入境日本。

日本政府目前允許每天最多2萬人入境，這包括外國觀光團客、外國商務客及返國日本人在內。

各著名觀光景點對重新開放外國觀光客入境，都抱持歡迎之意，連在東京都淺草地區，也有不少期待恢復往日熱鬧榮景的聲音。

在淺草當地經營和服出租的50歲業者大友雄介說「真的是期盼已久」，外國人比較喜歡像紅色等華麗顏色，因此因為疫情而一度未在店面展示的華麗和服，10日再度亮相。

大友說，疫情肆虐時營業額一度落到只剩昔日的1成左右，最近則是日本客回流到7成至8成。過去外國客與本國客占比約1比1，生日好的時候一天會有約100位外國客上門，祈禱接下來能重回疫情前活力。

TBS電視台報導，日本內閣官房長官松野博一10日說，開放外國觀光客入境雖然目標是分階段恢復到疫情前水準，但還是會根據國內外疫情狀況、主要國家邊境管控狀況等，來做出適當的判斷。

松野對目前重新開放限領隊陪同的外國觀光團入境說，期待透過重新開放訪日客入境，有助恢復地區經濟活力。

時事通信社報導，隨放寬邊境管控，有看法認為確診者可能因此躲過檢疫體制進入日本。專家雖表示，只要沒有出現新的變異株，對境內疫情影響應該不大，但政府仍有必要視疫情狀況隨時修正檢疫作法。

日本從6月1日起增加每日入境人數上限到2萬人，並根據各國感染風險進行分類，最低風險入境人士甚至可以免篩檢免隔離。日本邊境檢疫確診數已出現快速減少，厚生勞動省表示，5月邊境檢疫每天約檢出48例到142例陽性，但6月2日到10日每天只有5例到19例陽性。

日本關西福祉大學教授勝田吉彰說，邊境檢疫陽性者減少的原因，「不光是陽性者因為邊境鬆綁躲過檢疫，也可能是全球性感染者減少的結果」。

勝田說，政府目前僅限有領隊陪同的團體客入境，作法算慎重，「重新開放觀光客入境應該不會帶來感染擴大風險」但勝田也說，及早為未來可能出現的新變異株做好準備很重要。

厚生勞動省官員說如未來出現新變異株，將可能採取限制流行國家人士入境，或是全數進行檢疫等措施，政府會關注海外動向進行因應。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110611