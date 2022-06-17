韓國確診隔離制延長4週 若鬆綁感染數估增8倍

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（中央社記者廖禹揚首爾17日專電）韓國防疫當局今天決定將確診者隔離7天規定再延長實施至少4週，當局指出，若現在就解除隔離規定，單日確診數預估將在8月底增至目前的8.3倍，且7、8月後疫情再度擴散的可能性大，因此維持現行制度。

韓國中央防疫對策本部今天在例行記者會中說明，在2021下半年Omicron疫情爆發時所形成的免疫效果預估在感染後4到6個月會開始減弱，今年7、8月後COVID-19疫情再次擴散的可能性將再次提高。

這次討論確診者隔離制度的專家會議中，多數專家都認為有必要維持目前穩定態勢，多建議「維持現狀」；根據疾病管理廳推算，若維持確診者必須隔離7天規定，有助維持確診人數減勢，預估8月底再次增加的確診人數也能維持在偏低水準。

但若現在就解除確診者隔離義務，8月底確診人數預估將達到維持現狀的8.3倍；將隔離天數縮短至3或5天時，8月底確診人數也預期較維持現狀增加。

現行確診者隔離7天規定目前暫定延長至7月17日，當局今後將維持4週檢討一次的頻率，視疫情變化決定是否解除或減少確診者隔離天數規定。

韓國近期單日確診人數呈現緩慢下降趨勢，至今連續8天維持在一萬例以下，最新確診數是截至今天凌晨零時7198例。不過防疫當局檢視各項指標數據，認為病歿人數減少狀況未達標準，預期疫情仍有反彈可能，對於是否完全解除隔離規定還需慎重檢討。

病歿人數及死亡率為韓國當局判斷是否鬆綁規範的最主要指標，至少需降至流感水準才能確定解除確診者隔離規定，但當局考量流感好發期約6個月，COVID-19則是全年都有可能感染，因此將標準訂在日均10到20例、每週50到100例，為流感（每週38到48例，每年2000至2500例）的2倍。

死亡率則與流感定為相同標準，意指在疫情升溫時，即使沒有採取隔離等強化措施，仍維持在0.05%至0.1%。

韓國至今累計死亡率為0.13%，但若分月來看，今年4月已降至0.09%，5月則為0.07%，已在標準範圍內；但病歿人數則尚未達標，6月第2週累計共113例病歿，超過100例上限。（編輯：林憬屏）1110617