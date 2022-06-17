韓國西瓜價格大漲逾30% 成今夏奢侈消費

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（中央社首爾17日綜合外電報導）西瓜是韓國夏天最受歡迎的當季水果之一，但許多韓國民眾現在上市場採買時，卻猶豫要不要將一顆擺進購物籃，因為根據零售業者說法，當地西瓜售價已較一年前大漲30%多。

「韓國時報」（The Korea Times）報導，58歲韓國家庭主婦金（Kim）被近幾週西瓜價格漲勢嚇到。她說：「西瓜最近漲價了2000至3000韓元（約新台幣46至69元）。這是我的丈夫和孩子最喜歡的水果，但漲價讓我猶豫要不要購買。」

另一位韓國家庭主婦李（Lee）也表示，最近因為西瓜太貴，她選擇買其他水果。「一顆西瓜怎麼會突然要價2萬2000韓元（約新台幣506元）？我從沒為了吃到這種水果付過這麼多錢。吃西瓜現在變得奢侈。」

氣候變遷造成韓國西瓜出貨量減少4%。而今年韓國夏季比預期提前到來，加上消費者對西瓜的需求增加，造成價格攀漲。

根據韓國農村經濟研究院（Korea Rural Economic Institute）本月發布的報告，韓國西瓜每公斤價格，預估將由去年6月的1900韓元上漲至2300至2500韓元。

韓國農村經濟研究院指出，造成韓國西瓜漲價最主要原因，包括農場人力短缺、種植面積減少及氣候異常。

韓國一家連鎖超市的主管表示：「國內西瓜價格普遍上漲20%至30%後，超市不免也漲價相同幅度。西瓜變貴是歸咎於持續乾旱及其他天候不利因素。」（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1110617