菲律賓前參謀總長將獲小馬可仕提名 接掌國防部

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菲律賓總統當選人小馬可仕團隊宣布，將提名退役的前參謀總長佛斯蒂諾（左）接掌國防部。圖為時任參謀總長佛斯蒂諾2021年10月14日與美國印太司令部司令阿基里諾（右）合影。（菲律賓軍方提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年6月17日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉17日專電）菲律賓總統當選人小馬可仕團隊宣布，將提名退役的前參謀總長佛斯蒂諾接掌國防部。佛斯蒂諾與菲南民答那峨頗具淵源，伊斯蘭極端勢力和菲共游擊隊在民答那峨多個地區橫行。

另外，在1986年罷黜前獨裁統治者馬可仕（Ferdinand Marcos）的「人民力量革命」扮演重要角色的參議院前議長安瑞烈（Juan Ponce Enrile）將獲提名接任下屆總統法律顧問。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）將於6月30日就職。菲律賓總統府通訊暨作業部準部長安赫萊斯（Rose Beatrix Cruz-Angeles）今天發布聲明表示，安瑞烈在總統大選期間堅定支持小馬可仕和副總統當選人薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）。他於2016年宣布退出政壇，如今將成為總統法律顧問回歸政壇。

聲明引述安瑞烈說：「我將把時間和知識奉獻給這個共和國和小馬可仕，因為我希望他成功。」

高齡98歲的安瑞烈縱橫菲律賓政壇逾50年，被菲國網友戲稱為「不朽的」（immortal）安瑞烈。他被認為是馬可仕的子弟兵，曾於1966到1968年擔任代理財政部長、1968到1970年擔任司法部長，並於1972到1986年擔任國防部長。

但安瑞烈於1986年倒戈，成為「人民力量革命」關鍵角色之一。之後他歷任眾議員和參議員，並於2008到2013年擔任參議院議長。

安赫萊斯在聲明中表示，小馬可仕另將提名佛斯蒂諾（Jose Faustino Jr.）接掌國防部。

聲明中說，由於佛斯蒂諾去年11月12日屆齡退役，根據菲國法律，軍官退役一年後才能接受政治任命，因此佛斯蒂諾將先擔任國防部高級副部長（Senior Undersecretary）和主管官員（Officer-in-Charge），今年11月13日再正式接任國防部長。

佛斯蒂諾在總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內歷任陸軍司令和參謀總長。ABS-CBN新聞網報導，佛斯蒂諾曾任陸軍第35步兵營和501步兵旅指揮官，這兩個單位都位於菲律賓南部蘇祿省（Sulu）。

蘇祿省位於民答那峨島，是穆斯林激進組織阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）活躍地區。（編輯：黃自強）1110617