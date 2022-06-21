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巴拿馬總統患罕見血液疾病 將聽取第二醫療意見

2022/6/21 11:14
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（中央社巴拿馬市20日綜合外電報導）巴拿馬總統柯狄索（Laurentino Cortizo）今天表示，他被診斷出罹患稱為「骨髓增生不良症候群」的罕見血液疾病，他將徵詢第二個醫療意見。

根據美國癌症協會（American Cancer Society）的資料，骨髓增生不良症候群（myelodysplastic syndrome）被認為是一種癌症，會影響人體骨隨中製造健康血細胞的能力。

路透社報導，柯狄索在聲明中指出，醫生診斷他的病情屬「中等風險」。他個人「很好，精神良好」，並且將繼續執行總統日常公務。

他說，他在5月進行例行抽血檢查，6月16日接到檢查報告顯示，他的血紅素和白血球數量下降，之後醫生建議進行骨髓活檢（bone marrow biopsy）。

他說，在7月1日於國民議會（National Assembly）發表年度國情咨文後，他將聽取美國德州休斯頓（Houston）專家的第二意見。

儘管被診斷罹病，69歲的柯狄索說，他的醫師認為他「整體狀況良好」。

根據英國國民保健署（National Health Service）資料，治療骨髓增生不良症候群的方法，包括輸血、化療或幹細胞移植。柯狄索並未具體說明他是否會接受治療。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110621

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