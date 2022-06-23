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訂單滿載 丹麥猴痘疫苗製造商稱可滿足全球需求

2022/6/23 18:39
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（中央社哥本哈根23日綜合外電報導）隨著罕見傳染病猴痘在各地蔓延，唯一獲授權生產猴痘疫苗的丹麥巴伐利亞北歐（Bavarian Nordic A/S）生技公司如今訂單滿載，但該公司說，有信心可滿足全球疫苗需求。

巴伐利亞北歐副總裁索倫森（Rolf Sass Sorensen）面帶笑容，在哥本哈根（Copenhagen）市郊的總公司表示：「我們的（猴痘）疫苗在2019年獲得核准，當時可能只賣出數百劑，但突然之間，這款疫苗對國際衛生變得重要性十足。」

猴痘原本大致只會出現在非洲西部和中部，今年稍早蔓延到上述地區之外的數十個國家，讓巴伐利亞北歐大感意外。

但索倫森表示，儘管巴伐利亞北歐只有一座猴痘疫苗生產設施，他仍有把握，這家公司能夠滿足全球需求。

他接受法新社訪問時說：「在目前需求下，我們可以輕鬆供應全球市場。我們有數百萬劑尚未分裝的疫苗，可加以裝瓶，確保能應對目前的疫情。」

巴伐利亞北歐的全年疫苗產能是3000萬劑。這家公司用於預防猴痘的天花疫苗在美國的商品名是Jynneos，在歐洲名為Imvanex，加拿大則稱Imvamune，是一種第三代免疫血清，也就是一種無法在人體內複製的活性疫苗。（譯者：張佑之/核稿：施施）1110623

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