俄國被控竊烏克蘭穀物販售 土耳其矢言調查拒買

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（中央社安卡拉23日綜合外電報導）土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）今天表示，安卡拉當局正調查有關烏克蘭穀物遭到俄羅斯竊取的指控，且不會容許這樣的穀物運送到土國。

烏克蘭駐土耳其大使6月初曾說，土國買家就是俄國從烏克蘭竊取穀物的接受客戶之一，還說他已尋求土國協助，以查明並逮捕牽涉這類穀物的相關人士。

俄羅斯先前曾否認竊取烏克蘭穀物的指控。

卡夫索格魯在安卡拉（Ankara）與到訪的英國外相特拉斯（Liz Truss）舉行聯合記者會表示：「我們認真看待每一項指控，並認真加以調查。我們每一次都將調查結果特別通知烏克蘭方面。」

俄羅斯和烏克蘭占全球小麥供應量將近1/3，此外，俄國的肥料以及烏克蘭的玉米和葵花油出口量也很龐大。但自從俄羅斯軍事入侵後，烏克蘭的黑海港口輸出穀物作業已中斷，約有2000萬噸穀物滯留港口。

卡夫索格魯指出，土耳其將阻止俄羅斯或其他任何國家竊取烏克蘭的穀物等商品，並非法銷售到國際市場。

他更說：「我們土耳其不會容許這些商品來到我們手中。」（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1110623