中駐澳大使校園演講惹怒抗議人士 發言被打斷逾10次

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中國駐澳洲大使肖千（台上演講者）24日於雪梨科技大學（UTS）發表演說，過程中多次有抗議人士高喊口號譴責中國政府壓迫人權，導致肖千發言先後被打斷至少10次以上。中央社記者丘德真雪梨攝 111年6月24日

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（中央社記者丘德真雪梨24日專電）中國駐澳洲大使肖千今天於雪梨科技大學（UTS）發表演說，講述他對中國與澳洲關係的看法；過程中多次有抗議人士高喊口號譴責中國政府壓迫人權，導致肖千發言先後被打斷10次以上。

肖千開始發言後大約一分鐘，就遭遇來自澳洲「民主聯盟黨」（Democratic Alliance）成員巴夫魯（Drew Pavlou）抗議。巴夫魯在現場高喊「停止針對維吾爾族種族滅絕行為」和「讓西藏自由、讓香港自由」等口號；過程中，一度有一名身分不明男子衝到巴夫魯面前，撕毀巴夫魯手上的抗議牌，並以髒話向巴夫魯叫罵「滾開」（Fxxk off）。

接著，巴夫魯遭工作人員和警察驅逐離開雪梨科大校園。隨後，又有其他十多名抗議人士陸續打斷肖千的發言，接著同樣被要求離開雪梨科大校園。

抗議人仕打斷肖千的發言後，被要求離開雪梨技大校園；抗議人士批評雪梨技大，指身為澳洲公立大學卻甘於淪為中國獨裁政權的宣傳平台。中央社記者丘德真雪梨攝 111年6月24日

據多名抗議人士向中央社記者表示，除了多名「民主聯盟黨」成員是在事前相約前往抗議之外，還有其他是個人自發的行為。例如一名不願公開姓名的大學老師向中央社記者表示，肖千的發言讓她覺得「受夠了」（fed up），於是她起立企圖質問肖千；但隨即遭驅逐離場。

肖千演講會的主辦單位，是雪梨科技大學澳中關係研究所」（The Australia-China Relations Institute），所長勞倫森（James Laurenceson）在開場發言時說：「今天來到現場和透過視訊參與的觀眾來自多元背景；身為公立大學，本校致力推動社會公益、表達自由和學術探索自由，這正是本所組織文化的核心價值。因此我們以公開形式舉行今天的活動，而非僅讓受邀請人士參與圓桌論壇而採取閉門方式。」

雪梨科技大學宣稱著重澳洲公眾利益，主張公開對話；對此，抗議人士表示質疑。

多位抗議人士包括巴夫魯、同樣來自「民主聯盟黨」的西藏人吉宗東堆（Kyinzom Dhongdue）、澳洲傳統家庭守護聯盟（Australian TFP）負責人佛雷（Paul Folley），以及從事音樂活動宣傳工作的凱利（Raimond Kelly）等先後向中央社記者表示，他們不滿雪梨科技大學表面上宣稱主張公開對話，但實際上卻是替中國政府在澳洲管制言論。

他們也批評雪梨科大，指身為澳洲公立大學卻甘於淪為中國獨裁政權的宣傳平台。

雪梨科技大學事前已經宣告，指今天的演講會並不開放現場觀眾向肖千提問。主辦單位僅讓觀眾透過活動宣傳網站寫下問題，而肖千亦只是選擇性回應。例如，中央社記者事前寫下的提問「澳洲駐中國大使館近年以貿易問題脅迫澳洲政府；對此，肖千是否會向澳洲政府道歉？」肖千在今天演講會並未回應。

有關中國大使館脅迫澳洲政府的話題，近年持續引起澳洲輿論關注，如2019年6月七大工業國集團（G7）峰會期間，時任澳洲總理莫里森（Scott Morrison）向與會各國展示一份來自中國駐澳洲大使館的文件，文件內容列舉澳洲惹怒中國的行為，包括澳洲聯邦政府試圖撤銷維多利亞州政府與中國達成的「一帶一路」協議、倡議獨立調查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源、禁止華為參與澳洲5G網路建設、跟隨美國指中國在南海爭議範圍內的行為是「非法」、「帶頭攻擊」中國對台灣、香港和新疆事務等，提醒澳洲政府要注意顧及中國的要求。

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上述文件提到的華為，肖千在今天演講中再次提起。肖千批評由自由黨國家黨聯盟（Coalition）所領導的前任澳洲政府採取「某些作為」（certain actions），終止了華為和澳洲相關產業之間的「正常商業活動關係」；他指這是損害中澳兩國「正常商業關係」的「第一槍」（first shot）。

澳洲聯邦政府於2018年下令禁用華為5G設備，澳洲是全球第一個這樣做的國家。隨後中國政府曾多次要求澳洲撤銷禁令。（編輯：陳惠珍）1110624