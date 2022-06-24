美最高法院推翻憲法墮胎權 拜登將發表談話

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（中央社記者徐薇婷華盛頓24日專電）由保守派成員主導的美國最高法院，今天表決推翻憲法保障婦女墮胎權的裁決，引發外界譁然。白宮剛剛宣布，拜登將於美東時間24日中午對此發表談話。

美國最高法院今天以5比4的票數，推翻1973年歷史性裁決「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障的婦女墮胎權，把墮胎合法性問題交還地方政府決定。

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最高法院在今天公布的意見書中表示，羅訴韋德案從最初就「錯的離譜」（egregiously wrong），論述相當薄弱，且裁決造成破壞性後果；羅訴韋德案及1992年的「計劃生育協會訴凱西案」（Planned Parenthood v. Casey）點燃社會辯論，深化分歧。

拜登（Joe Biden）原本今天沒有公開行程，明天將出發前往德國出席七大工業國集團（G7）峰會。但白宮剛剛宣布，拜登將於美東時間24日下午12時30分針對最高法院裁決對外發表談話。（編輯：劉學源）1110624