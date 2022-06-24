美最高法院推翻憲法墮胎權 允許各州禁止墮胎[影]

羅訴韋德案小百科

背景：原告麥考維（Norma McCorvey）未婚懷孕想要墮胎，卻因德州法律規定除非是拯救孕婦性命，否則墮胎屬非法行為，因而無法在德州合法墮胎。

判決：1973年，美國最高法院以7比2票數，裁定德州禁止墮胎法律侵犯女性的隱私權，且過於廣泛，違反美國憲法第14修正案的「正當法律程序」。

影響：婦女墮胎權受憲法保障，使全美墮胎合法化。