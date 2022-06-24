美最高法院推翻憲法墮胎權 允許各州禁止墮胎[影]
2022/6/24 22:48（6/24 23:19 更新）
圖為支持墮胎權的民眾與反對者24日聚集在美國最高法院前。（法新社）
（中央社華盛頓24日綜合外電報導）保守派成員居多數的美國最高法院，今天表決推翻1973年「羅訴韋德案
」（Roe v. Wade）保障墮胎權的裁定，結束近50年來對墮胎的憲法保護，這一結果預計將導致美國50個州禁止墮胎。
羅訴韋德案小百科
背景：原告麥考維（Norma McCorvey）未婚懷孕想要墮胎，卻因德州法律規定除非是拯救孕婦性命，否則墮胎屬非法行為，因而無法在德州合法墮胎。
判決：1973年，美國最高法院以7比2票數，裁定德州禁止墮胎法律侵犯女性的隱私權，且過於廣泛，違反美國憲法第14修正案的「正當法律程序」。
影響：婦女墮胎權受憲法保障，使全美墮胎合法化。
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這一決定在幾年前乎不可想像，這是反對墮胎人士數十年來努力的成果，此事得益於前總統川普任命3位大法官，強化了最高法院法院內右翼人士的膽量。（譯者：楊明暐/核稿：陳正健）1110624
影片來源：FRANCE 24 English
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