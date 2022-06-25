美最高法院推翻歷史性裁決 終結墮胎權憲法保障

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國最高法院今天表決，推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權的歷史性裁決，結束近50年來對墮胎的憲法保障。

美國最高法院共有9位大法官，目前6位屬保守派，其餘3位為自由派，共和黨占多數優勢。美國最高法院這次裁決，擁護共和黨支持的密西西比州法律，該法禁止婦女懷孕15週後墮胎。

在這次表決，美國最高法院以5票贊成、4票反對，推翻了「羅訴韋德案」，保守派首席大法官羅伯茲（John Roberts）另外寫道，他會維護密西西比州法律，但這次未與其他保守派大法官一起推翻「羅訴韋德案」。

美國最高法院最後裁決：「憲法未賦予墮胎權：羅訴韋德案遭到推翻；規範墮胎的權力將歸還給人民及他們的民選代表。」

保守派大法官阿利托（Samuel Alito）在裁決中寫道：「憲法沒有提到墮胎，也沒有任何憲法條文隱含對這 種權利的保障。」

1973年，美國最高法院以7比2票數做出劃時代「羅訴韋德案」裁決，美國女性在懷孕期三階段（trimester）第一階段內墮胎的權利，才在全國受到保護。

「羅訴韋德案」原告是本名麥考維（Norma McCorvey）的珍‧羅（Jane Roe），她當時未婚懷孕，卻無法在德州合法墮胎。因為依據州法，除非是為了拯救孕婦生命，否則墮胎是非法行為。

但「羅訴韋德案」判決令保守派社會和法界人士大反彈，他們多年來一直致力尋求破壞或推翻這項判決。（譯者：陳正健/核稿：劉學源）1110624