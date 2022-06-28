北韓宣稱綁架日人問題已解決 日政府：無法接受

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（中央社記者楊明珠東京28日專電）北韓外交部旗下的日本研究所研究員昨天說日本公民遭綁架的問題已解決，日本政府發言人、內閣官房長官松野博一今天說：「完全無法接受北韓的主張。」

日本產經新聞報導，松野今天在例行記者會上表示，為了解決綁架問題，爭取國際社會的理解與合作是不可或缺的。包括聯合國在內，日本要與以美國為首的相關國家密切合作，掌握各種可能的機會提出綁架問題。

他說，日本依據與北韓簽署的平壤宣言，包括綁架問題、核武及飛彈開發等懸而未決的問題，進行綜合性的解決，以促使邦交正常化的想法不變。

日本放送協會（NHK）昨晚報導，日本與美國、澳洲、歐盟16日一同舉辦探討有關北韓綁架日本公民等議題的視訊國際研討會，身兼負責綁架問題的日本內閣官房長官松野博一呼籲國際社會合作，讓所有遭綁架的受害人能早日返國。

對此，北韓外交部旗下的日本研究所研究員27日發表談話反駁指出，日本與美國共謀貶損北韓的形象，具有企圖在國際社會孤立北韓的不單純政治目的。

這名研究員重申，北韓已秉持誠意，努力完全解決綁架問題，已沒有所謂的綁架問題，這是北韓不變的立場。

談話還指出，綁架問題的全部責任在於欺騙國際社會的日本及美國。（編輯：馮昭）1110628