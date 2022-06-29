烏克蘭民間籌資買無人機 土耳其製造商免費送

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（中央社記者鍾佑貞台北29日電）烏克蘭民間眾籌活動「人民的拜拉克塔」發動線上募款，盼購入土耳其無人機支援前線。土耳其無人機製造商拜卡科技表示不會收款，將免費提供烏克蘭軍隊3架無人機。

拜卡科技（Baykar Technology）28日於推特發表聲明指出，一項名為「人民的拜拉克塔」（The People's Bayraktar）眾籌活動已募集足夠資金，購買數架拜拉克塔無人機（Bayraktar TB2），供烏克蘭人捍衛國土。

「商界領袖及一般民眾幾天內就達到這個里程碑。」拜卡科技表示受烏克蘭團結及決心所感動，並說不會收款，將免費提供烏克蘭戰爭前線3架無人機，「請把募得款項匯給陷入困境的烏克蘭民眾」。

俄烏戰爭2月底爆發以來，土耳其拜拉克塔無人機在炸毀俄軍車隊及擊沉軍艦方面發揮重要作用。而這並非拜卡科技首度無償馳援烏克蘭。立陶宛民眾5月為烏克蘭集資購買軍用無人機後，拜卡科技6月初也免費送上1架。

拜卡科技與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）家族關係密切。首席技術長塞爾柱克（Selcuk Bayraktar）是艾爾段女婿。塞爾柱克28日轉發拜卡科技推文指出，這場戰爭一定會像其他戰事一樣，終將結束。「願神療治受苦的烏克蘭人民傷口」。

土耳其、烏克蘭國防工業近年合作關係突飛猛進。艾爾段2月3日訪問烏克蘭首都基輔時，兩國簽署自由貿易協定（FTA）和8項合作協議，包括拜卡科技在烏克蘭生產。

不過土耳其與俄羅斯於國防、能源及貿易連結深，俄國遊客更是土耳其觀光業命脈，因此土國對於提供烏克蘭武器向來避諱，避免觸怒俄方。土耳其外交部副部長基蘭（Yavuz Selim Kiran）3月初表示，烏克蘭向民營企業拜卡科技採購無人機，「這不代表兩國間有相關協議」。

土耳其國防工業署長狄米爾（Ismail Demir）日前接受「華爾街日報」（Wall Street Journal）專訪時也談到土國是否繼續向烏克蘭提供拜拉克塔無人機等武器。他指出，「有些事情正在進行，不過我不方便說，但是我們更加審慎」。（編輯：韋樞）1110629