是否支持軍事行動保衛台灣？澳洲民眾看法嚴重分歧

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澳洲智庫發布一項新的民調，只有略超過半數的澳洲人支持在中國入侵台灣的情況下採取軍事行動。圖為澳洲與美國軍艦23日進行演習。（圖取自facebook.com/RoyalAustralianNavy）

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（中央社雪梨29日綜合外電報導）儘管澳洲民眾對與美國同盟的支持率創新高，對北京在世界舞台的意圖也日漸感到不安，但在是否採取軍事行動，保衛台灣抵禦中國入侵方面，澳洲民眾看法存在嚴重分歧。

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）昨晚發布一項新的調查顯示，只有略超過半數的澳洲人支持在中國入侵台灣的情況下採取軍事行動。根據調查，51%受訪者支持澳洲動用軍事力量保衛台灣，47%反對。

彭博報導，在最新調查中，受訪者對中國政府的信心處於歷史低點。這項民調調查澳洲民眾對重大外交政策問題和挑戰的看法。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，澳洲民眾對中國的看法急遽惡化，只有12%受訪者表示相信北京在國際事務中會負責任地行事。在2018年的調查中，有52%表示對中國有信心。

受訪者對國際衝突和區域內可能爆發衝突的態度，也在近幾年出現重大轉變。羅伊國際政策研究院調查發現，只有53%澳洲民眾表示，當前的國際情勢令人感到安心，而2010年則為92%。

總計有75%澳洲民眾表示，他們認為中國有可能在未來20年成為澳洲的一個軍事威脅，創下新高，2018年為46%。

羅伊國際政策研究院的公共意見與外交政策計畫（Public Opinion and Foreign Policy Program）主任卡薩姆（Natasha Kassam）說，調查顯示澳洲人「對這個地區正在發生的事情感到非常害怕也非常擔心」。

她說：「如你所見，澳洲人正設法應對對中國和俄羅斯的恐懼，但與此同時，也希望維護現有的和平與安全，不想捲入另一場經年累月的長期戰爭。」

調查顯示，澳洲民眾對與美國同盟的支持率處於歷史新高，87%認為美軍對澳洲的安全很重要。然而，澳洲民眾對美國的信任度尚未從前總統川普執政時期的下跌中恢復。65%受訪者相信美國會在國際事務中正確行事，低於2011年的83%，也不及其對英國、日本和法國的信心。

大多數受訪者也表示，對美國干預澳洲政治進程感到擔憂，而有90%受訪者說，美國政治不穩定對澳洲的未來構成關鍵或重要威脅。

大多數澳洲民眾認為，如果美國決定以台灣問題以外的因素為由與中國發生戰爭，他們將選擇保持中立。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1110629