俄飛彈襲擊烏南釀21死 澤倫斯基：蓄意恐怖行為

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（中央社烏克蘭謝爾吉伊夫卡1日綜合外電報導）俄軍從黑海蛇島撤離數小時後，今天凌晨對烏克蘭港市敖德薩附近發動飛彈攻擊，至少21人在睡夢中遇害，烏國總統澤倫斯基譴責這是蓄意的俄羅斯恐怖行為。

俄羅斯從蛇島（Snake Island）撤軍後不久，就針對謝爾吉伊夫卡鎮（Serhiivka）發動今天這場襲擊。蛇島是烏克蘭在黑海的重要戰略島嶼，位於敖德薩（Odesa）南方約140公里處，開戰第一天就被俄軍占領。

路透社報導，敖德薩地區政府發言人布拉楚克（Serhiy Bratchuk）說，有21人證實遇害，包括一名12歲男童。罹難者還包括鄰國摩爾多瓦設立的兒童復健中心一名員工。

地方官員表示，飛彈是從黑海方向發射。克里姆林宮否認鎖定平民發動攻擊。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今晚在影片演說中譴責這場針對公寓和海濱地點的襲擊是「有意識、蓄意針對的俄羅斯恐怖行為，而非某種錯誤或巧合的飛彈攻擊」。

澤倫斯基說，罹難者包括一名12歲男童，傷者約有40人，且死亡人數可能攀升。

他說：「3枚飛彈擊中一棟平凡的9層樓公寓，那裡沒有人藏匿任何武器、任何軍事裝備。住在那裡的就只是一般人、平民。」

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）指控俄國未能信守撤離蛇島作為「善意表現」的說法。

扎盧茲尼在通訊軟體Telegram的個人頻道上表示，兩架俄羅斯戰機今晚從克里米亞（Crimea）基地起飛，並轟炸蛇島上的目標。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110702