盧甘斯克州長：俄烏戰爭重心將轉移至頓內茨克

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

烏克蘭盧甘斯克州的州長4日表示，俄羅斯在占領盧甘斯克後，將轉移烏克蘭戰爭的重心至鄰近地區，設法奪取整個頓內茨克州。（中央社製圖）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔4日綜合外電報導）烏克蘭盧甘斯克州（Luhansk）的州長今天表示，俄羅斯在占領盧甘斯克後，將轉移烏克蘭戰爭的重心至鄰近地區，設法奪取整個頓內茨克州（Donetsk）。

盧甘斯克州長蓋戴（Serhiy Gaidai）受訪時告訴路透社，俄羅斯試圖完全掌握烏東的頓巴斯地區（Donbas），他預期頓內茨克州的斯拉夫揚斯克市（Sloviansk）與巴克馬特鎮（Bakhmut）尤其會受到俄軍攻擊。

頓巴斯地區由盧甘斯克州與頓內茨克州組成。

俄羅斯表示，烏克蘭軍隊從被砲擊的利西昌斯克市（Lysychansk）撤退後，俄國已對盧甘斯克州建立完全的控制。

蓋戴說：「就軍事而言，從陣地撤退並不是好事，但是那（失去利西昌斯克）並非關鍵。我們必須贏得這場戰爭，而不是為了利西昌斯克作戰。」

「（失去利西昌斯克）損失重大，但並不是輸掉這場戰爭。」

蓋戴表示，雖然從利西昌斯克撤退「處於中央的控制之下」，意指撤退是有計畫且有序的，但烏克蘭軍隊仍冒著被包圍的風險。

蓋戴說：「他們（俄羅斯軍隊）的首要目標仍是頓內茨克州。斯拉夫揚斯克與巴克馬特將會成為他們的攻擊對象—巴克馬特現已受到嚴重砲擊。」（實習編譯：王嘉瑜/核稿：楊昭彥）1110704